Müller: W sobotę premier rozmawiał telefonicznie z szefową KE oraz premierami Ukrainy, Norwegii i Słowacji

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w sobotę telefoniczne z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem i premierem Słowacji Eduardem Hegerem - poinformował w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

"Bezpośrednia pomoc dla Ukrainy, rozszerzenie sankcji wobec Rosji, bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz bezpieczeństwo militarne wschodniej flanki NATO. Dzisiaj kolejne działania dyplomatyczne premiera Mateusza Morawieckiego" - napisał na Twitterze Müller.

Poinformował, że oprócz spotkania z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem w Rzeszowie, premier Morawiecki rozmawiał w sobotę telefoniczne z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem i premierem Słowacji Eduardem Hegerem.

Szef dyplomacji USA Antony Blinken przebywa z wizytą w Europie; w sobotę jest w Polsce. Przed południem z sekretarzem stanu USA spotkał się m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu po południu podsumował to spotkanie w mediach społecznościowych. "Oprócz olbrzymiej pomocy, którą Polacy i struktury państwa udzielają walczącej Ukrainie cały czas prowadzimy bardzo szeroką ofensywę dyplomatyczną, której celem jest uświadamianie naszych partnerów zagranicznych i sojuszników o sytuacji na granicy, exodusie uchodźców z Ukrainy, ale przede wszystkim konieczności wprowadzania dalszych sankcji na Rosję i wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Tym kwestiom było poświęcone moje dzisiejsze spotkanie z Sekretarzem Stanu USA Antonym Blinkenem" - napisał premier.

Podkreślił, że wojna na Ukrainie to rzecz bez precedensu w ostatnich dziesięcioleciach. "Musimy razem z naszymi sojusznikami - ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami członkowskimi Paktu Północnoatlantyckiego oraz UE budować jeszcze mocniejszą architekturę bezpieczeństwa we wschodniej części Europy. W krótkiej i średniej perspektywie musimy także sprostać wyzwaniom humanitarnym - pomocy Ukraińcom znajdującym się pod rosyjskim ostrzałem oraz setkom tysięcy uchodźców, którzy napływają do Polski i innych krajów UE. Rozmawialiśmy o amerykańskiej pomocy także w tym zakresie" - dodał Morawiecki, pisząc o spotkaniu z Blinkenem.