Müller: Wizyta prezydenta USA pokazuje pozycję geopolityczną Polski

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce jest sygnałem do wszystkich partnerów międzynarodowych, jak wygląda w tej chwili pozycja geopolityczna naszego kraju. Nie trzeba nic nowego ogłaszać, aby ta wizyta była dobra - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

Biały Dom poinformował o zaplanowanej na 20-22 lutego wizycie prezydenta Joe Bidena w Polsce. Podczas wizyty amerykański prezydent spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rzecznik rządu pytany we wtorek (14 lutego) w Polsat News o to, "z czym przyjedzie" do Polski amerykański prezydent powiedział, "że przede wszystkim sama wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce jest sygnałem do wszystkich partnerów międzynarodowych, jak wygląda w tej chwili pozycja geopolityczna naszego kraju".

"W ostatnich miesiącach prezydent Biden i administracja amerykańska udowadniała, że są lojalnymi, bardzo dobrymi sojusznikami pod kątem naszego bezpieczeństwa. Ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich, uzbrojenie, które jest kierowane i na teren Polski i na Ukrainę. W związku z tym nie trzeba nic nowego ogłaszać, żeby ta wizyta była dobrą wizytą" - powiedział Müller.

Dopytywany, czy będą jakieś konkrety, z którymi przyjedzie Biden, np. jeśli chodzi o stałe bazy NATO w Polsce lub o decyzję w sprawie samolotów dla Ukrainy, rzecznik rządu odparł, że tego nie wie. "To już jest decyzja amerykańskiej administracji" - dodał.

Na pytanie, czy planowane jest spotkanie prezydenta USA z obywatelami Polski np. na Stadionie Narodowym Müller odparł: "Trudno powiedzieć". Zwrócił uwagę, że była taka praktyka w przeszłości. "Więc nie wykluczam, że takie coś może mieć miejsce" - podkreślił.

