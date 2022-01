Müller ws. Pegasusa: nie mogę udzielać informacji o charakterze niejawnym

Nie mogę udzielać informacji, które mają charakter niejawny, a więc o tym, jakie środki operacyjne posiadają polskie służby - oświadczył w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, sędziowie "mają wiedzę drobiazgową" o tym, na jaki jest zakres kontroli operacyjnej wydają zgodę.

Amerykańska agencja prasowa Associated Press podała pod koniec grudnia ub.rplu, powołując się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Rzecznik rządu, pytany w Polsat News czy może potwierdzić, że polski rząd zakupił ten system, odparł, że nie może udzielać informacji, które "mają charakter niejawny, to znaczy, jakie środki operacyjne posiadają polskie służby". Jednocześnie wskazał, że "żadne działania kontroli operacyjnej, tej najdalej idącej, czyli m.in. kontroli rozmów, czy korespondencji, nie są w Polsce przeprowadzane przez służby bez zgody sądu".

Dopytywany, czy jest pewien, że sędziowie wydający taką zgodę mają wiedzę, że wydają zgodę także np. na Pegasusa, Müller zapewniał, że sędziowie "mają wiedzę drobiazgową o tym, jaki jest zakres kontroli, czy jest to kontrola rozmów, czy korespondencji, czy jakiegokolwiek innego działania".

Według niego, dopuszczone przez sąd działania operacyjne są "wylistowane" i tylko na określony czas. "Jeżeli ten czas (służby) przekroczą, muszą mieć ponowną zgodę sądu, w dodatku sąd w każdej chwili może kontrolować te działania i nakazać zniszczenie materiałów. W dodatku materiały, które (...) nie służą postawieniu jakiegoś zarzutu, muszą zostać zniszczone" - poinformował.

Pytany, czy może zagwarantować, że te materiały "nie są wykorzystywane na bieżąco przez służby specjalne do innych celów", odpowiedział twierdząco. "Absolutnie takie materiały nie mogą i nie są wykorzystywane w innym celu, niż w zakresie, które są przedmiotem wniosku, który został skierowany do sądu".

Po uwadze, że o fakturze za zakup systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości doniósł prezes NIK Marian Banaś, a poseł KO Michała Szczerba "odnalazł pewne potwierdzenie w Ministerstwie Finansów", rzecznik rządu został zapytany, czy zakupu dokonano zgodnie z obowiązującymi regułami. Müller ponownie zaznaczył, że "tak, jak nie jest w pełni jawna informacja o wyposażeniu Wojska Polskiego, czy jednostek specjalnych, tak samo nie jest w pełni jawna informacja, jakie konkretne systemy są kupowane".

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" napisała, że Pegasus został zakupiony dla CBA z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości i była to precyzyjnie zaplanowana operacja. Ministerstwo Finansów uznało, po zawiadomieniu NIK w tej sprawie, że choć doszło do złamania przepisów, to "stopień szkodliwości czynu był znikomy" - napisała "GW", która opublikowała postanowienie Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z września 2020 r., do którego dotarł poseł KO Michał Szczerba. Rzecznik ponownie odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie, ale - jak pisze GW - "podzielił wiele uwag NIK, zaś treść jego postanowienia odsłania kolejne elementy całego procesu".

Dziennik opisuje, że 15 września 2017 r. na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych był opiniowany m.in. wniosek ministra sprawiedliwości w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2017 r. "To właśnie dzięki tym zmianom Centralne Biuro Antykorupcyjne mogło dostać 25 mln zł na zakup izraelskiego systemu do inwigilacji Pegasus" - pisze gazeta.

"GW" zaznacza, że "choć właśnie o to chodzi, na komisji nie pada o tym ani jedno słowo". Wniosek przedstawia wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który tłumaczy, że 12 sierpnia zmieniono zasady finansowania z Funduszu, "rozszerzając katalog podmiotów, które taką pomoc mogą świadczyć". Woś podaje, że teraz został "dodany katalog instytucji z sektora finansów publicznych. Stąd przedłożone zmiany".