Müller: wszyscy wierzymy, że Rosja nie posunie się do ataku na Ukrainę

Wszyscy wierzymy w to, że Rosja nie posunie się do tak haniebnych działań jak atak na Ukrainę, aczkolwiek informacje, które docierają do nas niestety nie są pozytywne - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu podczas konferencji prasowej podkreślał wagę jedności wszystkich ugrupowań politycznych w zakresie stanowiska wobec potencjalnego ataku Rosji na Ukrainę.

"Wszyscy wierzymy w to, że Rosja nie posunie się do tak haniebnych działań, aczkolwiek dzisiejsze informacje, które docierają do nas od Sekretarza Obrony USA, od naszych agencji wywiadowczych, od naszych dyplomatów, niestety nie są pozytywne. Widzimy, że przede wszystkim Rosja nie wycofała swoich wojsk i to jest bardzo zła informacja, która może potwierdzać niestety te najgorsze scenariusze" - mówił Müller.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. W ostatnim czasie państwa zachodnie czyniły intensywne zabiegi dyplomatyczne, aby powstrzymać rosyjską inwazję. Moskwa zaprzecza, jakoby miało dojść do ataku, domaga się jednak od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofania jego infrastruktury "od granic Rosji".

Jako możliwą datę inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę wskazywano środę, 16 lutego. Do ataku wojskowego nie doszło, jednak - jak wynika z informacji państw NATO - Rosja nadal rozbudowuje swój potencjał wojskowy na granicach z Ukrainą, co przeczy jej twierdzeniom o wycofywaniu wojsk z tego rejonu.

W czwartek prezydent USA Joe Biden poinformował, że wszystkie wskazania, jakie ma, mówią o tym, że Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę i może dojść do tego w ciągu najbliższych dni. Dodał, że wciąż możliwe jest dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu.