Müller: zabiegamy o to, by w Europie doszło do zmian krajowych przepisów dot. konfiskaty mienia rosyjskiego

Zabiegamy o to, aby w ramach porozumień w Europie doszło do zmian krajowych przepisów dotyczących konfiskaty mienia rosyjskiego; to byłaby najdalej idąca sankcja, dzięki której Ukraina miałaby środki na odbudowę - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu został zapytany na poniedziałkowym briefingu prasowym, kiedy szósty pakiet unijnych sankcji na Rosję zostanie zaakceptowany.

Müller mówił, że sytuacja dotycząca nowych sankcji jest trudna, ponieważ potrzeba zgody wszystkich państw UE. "My, oczywiście je popieramy" - oświadczył. "My w tej chwili zabiegamy o to, aby w ramach porozumień w Europie doszło do zmian krajowych przepisów dotyczących konfiskaty mienia rosyjskiego" - podkreślił rzecznik rządu.

Zwracał przy tym uwagę, że na podstawie polskich przepisów rosyjskie majątki można mrozić, ale nie można ich skonfiskować i wykorzystać na rzecz uchodźców, czy Ukrainy.

"Na terenie Europy jest kilkaset miliardów dolarów zamrożonych majątków Federacji Rosyjskiej, czyli bezpośrednio państwa rosyjskiego oraz oligarchów rosyjskich, bezpośrednio powiązanych z Federacją Rosyjską. W związku z tym to byłaby najdalej idąca sankcja, a jednocześnie sankcja, która powodowałaby, że Ukraina miałaby na bazie jakich środków finansowych się odbudowywać" - powiedział rzecznik rządu.

W zeszłym tygodniu w ramach szóstego pakietu sankcji Komisja Europejska zaproponowała zakończenie importu ropy naftowej z Rosji w ciągu pół roku, a produktów rafinowanych do końca roku. Szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła w Parlamencie Europejskim, że nie jest to łatwa do wdrożenia decyzja, ponieważ niektóre państwa członkowskie UE są silnie zależne od rosyjskiej ropy, jednak embargo jest konieczne dla ukarania Rosji.

W piątek premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że Węgry nie mogą poprzeć szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji w ich obecnej formie, określając propozycje KE mianem "bomby atomowej zrzuconej na węgierską gospodarkę"

Państwom członkowskim nie udało się porozumieć w niedzielę, podczas planowanej kolejnej rundy negocjacji na szczeblu stałych przedstawicieli w Brukseli, w sprawie szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę - poinformowali PAP wysokiej rangi uczestnicy rozmów.

"Kwestia szóstego pakietu rozbija się o dwie kluczowe sprawy: embargo na rosyjską ropę i transport morski tego surowca. Jest to szkielet tego projektu. Bez tych dwóch kwestii plan nie ma zębów" - mówi PAP wysokiej rangi negocjator z jednego z państw UE.

Inni zwracają uwagę, że krajem, który stawia największy opór i wyklucza jakiekolwiek embargo na rosyjską ropę - niezależnie od okresów przejściowych - są Węgry. Budapeszt wspierają Praga i Bratysława. Z kolei wprowadzenie zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską rozbija się o stanowisko Grecji, Malty i Cypru.