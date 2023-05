M. Machałek: jest determinacja ministra Czarnka, aby wprowadzić wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli

Jest determinacja ministra Czarnka, aby wprowadzić wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli – powiedziała w piątek na antenie Radia Wrocław wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Wiceszefowa resortu edukacji w piątkowej rozmowie w Radiu Wrocław zauważyła, że "wraca dyskusja na temat wcześniejszych emerytur dla nauczycieli".

"Ale pamiętajmy, że nauczyciele są w powszechnym systemie emerytalnym. Dziś wydaje się to niemożliwe, żeby wcześniejsza emerytura, była na takich samych zasadach, jak to było wiele lat temu i żebyśmy wrócili do odrębnego systemu emerytalnego nauczycieli. (…) Być może tutaj są takie zapowiedzi, są dyskusje ze związkami zawodowymi, jest determinacja pana ministra Czarnka, żeby te wcześniejsze emerytury wprowadzić" - powiedziała Machałek.

Wskazała przy tym, że wcześniejsza emerytura wiąże się z mniejszymi świadczeniami. "Ale daje szanse nauczycielom, jeśli czują się zmęczeni, bądź wypaleni zawodowo. Zjawisko wypalenia zawodowego jest częste wśród nauczycieli. To często niedoceniany zawód i często oceniany w sposób absolutnie niesprawiedliwy, że wakacje, że mała liczba godzin. Ale to tylko ktoś, kto nie pracował w szkole, to może tak to oceniać" - mówiła.

Machałek była też pytana m.in. o zmiany w karcie nauczyciela. Wiceminister powiedziała, że w tej kwestii "nic nie jest przesądzone". Wyraziła przy tym opinię, że karta nauczyciela to "akt bardzo nieprzejrzysty", który wymagałby uporządkowania.

"Myślę, że jest to wyzwanie, żeby jednak do tego prawa, które określa pragmatykę zawodową nauczycieli, podejść, spróbować naprawić, uporządkować, a także myślę i to jest najważniejsze, w zgodzie ze środowiskiem, w dyskusji ze związkami zawodowymi. To jest bardzo ważne, by w dyskusji społecznej ewentualne pewne zmiany przeprowadzić" - mówiła.

W kwietniu szef MEiN poinformował o rozpoczęciu prac w sprawie powrotu do emerytury nauczycielskiej dla tych, którzy ją utracili. "Rozpoczynamy prace nad konkretnymi przepisami w ustawie" - zapowiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

Ustawa ma zostać uchwalona w tej kadencji, wejść w życie od 1 września 2024 r. i dotyczyć zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.

ZNP domaga się przywrócenia wszystkim nauczycielom prawa przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeśli mają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy przy tablicy, bez względu na datę zawarcia stosunku pracy, czyli przywrócenia art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w dawnym brzmieniu. Przywrócenia nauczycielom prawa do emerytur bez względu na wiek, jeśli mają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat przy tablicy, chcą także od wielu lat pozostałe centrale związkowe.