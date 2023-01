M. Maląg: 10 lat temu rząd PSL - PO zafundował Polakom pracę aż do śmierci

10 lat temu rząd PSL - PO zafundował Polakom, a przede wszystkim Polkom, pracę tak naprawdę, aż do śmierci – powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej w Ostrowie Wlkp. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny odniosła się w ten sposób do podniesionego 10 lat temu przez rząd PO-PSL wieku emerytalnego.

Jej zdaniem politycy PO-PSL oszukali Polaków. "W bezprecedensowy sposób okłamali społeczeństwo; kiedy szli do wyborów zapewniali, że nie będą zmieniać wieku emerytalnego. Po wygranych wyborach sytuacja diametralnie zmieniła się" - przypomniała.

Obecna na konferencji poseł PiS Katarzyna Sójka przypomniała, że wiek emerytalny zwiększono do 67 lat. "Dla niektórych kobiet, szczególnie mieszkających na wsi czas przejścia na emeryturę zwiększył się o 12 lat. Ta sytuacja była niedopuszczalna - skomentowała.

Minister przypomniała, że od 1 marca będzie miała miejsce waloryzacja emerytur.

"Będziemy podnosić emerytury co najmniej o 250 złotych. Powyżej tej kwoty będzie waloryzacja procentowa. Na dziś jest to 14 procent. Ostateczny będzie znany w lutym. Minimalna emerytura będzie wynosić 1588 złotych. Porównując do 2015 roku i biorąc pod uwagę 13. i 14. emeryturę jest to wzrost o 120 procent - przekazała minister.

Uczestniczący w konferencji poseł Piotr Kaleta powiedział, że pamięta, jak Donald Tusk w Sejmie obwieścił, że rewaloryzacja rent i emerytur wyniesie 3,5 zł. "Gdyby dziś nasz premier wystąpił i poinformował o takiej kwocie, spalilibyśmy się ze wstydu" - oświadczył.