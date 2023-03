M. Maląg: dobro osób z niepełnosprawnościami jest dla nas ważne

Rząd PiS od 2015 r. zmienia sytuację polskich rodzin – rodzin z małymi dziećmi, seniorów i również osób z niepełnosprawnością. Dobro osób z niepełnosprawnościami jest dla nas ważne – powiedziała we wtorek w Sejmie szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi wznowili w poniedziałek protest w Sejmie. Poinformowała o tym posłanka KO Iwona Hartwich, która jest jednocześnie matką jednego z protestujących. Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto.

Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej realizujący ten postulat. Hartwich zaapelowała we wtorek z mównicy sejmowej do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by złożony już projekt był procedowany na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

"Odpowiedzialność za słowa z tej mównicy sejmowej jest bardzo ważna. Rząd PiS od 2015 r. zmienia sytuację polskich rodzin - rodzin z małymi dziećmi, seniorów i również osób z niepełnosprawnością. Warto byłoby, abyśmy w kulturze dialogu, który cały czas prowadzimy z osobami niepełnosprawnymi, również tutaj go prowadzili" - odpowiedziała Hartwich minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wskazała, że renta socjalna, o której mowa w złożonym projekcie została zrównana do 100 proc. renty przy całkowitej niezdolności do pracy dzięki działaniom rządu PiS.

"Ta renta jest waloryzowana, tak jak inne świadczenia emerytalno-rentowe. Od 1 marca wszystkie świadczenia są waloryzowane, a więc renta socjalna wynosi 1588 zł, tak jak minimalna emerytura i tak jak renta przy całkowitej niezdolności do pracy. Dobro osób niepełnosprawnych jest dla nas ważne" - powiedziała.

Dodała, że rząd prowadzi dialog z opiekunami osób z niepełnosprawnością i w przyszłym tygodniu zaplanowane jest kolejne spotkanie.

"Wypracowujemy systemowe rozwiązania. Dowodem tego jest przyjęcie strategii na rzecz osób niepełnosprawnych wypracowanej właśnie z środowiskami osób niepełnosprawnych" - wskazała Maląg.

Podkreśliła, że osoby z niepełnosprawnością otrzymują też 13. i 14. emeryturę. "W tej kadencji wprowadziliśmy też możliwość dorabiania do tych świadczeń, takie były też oczekiwania. Osoby będące na rencie socjalnej też z tego przywileju korzystają, tak jak inni renciści" - wskazała.

Niepełnosprawni i ich opiekunowie znajdują się na tym samym korytarzu, co podczas poprzednich protestów. Na barierce sejmowej wywiesili transparenty: "Osoby z niepełnosprawnością mają prawo godnie żyć! Renta socjalna w wysokości najniższej krajowej od teraz!"; "PiS-owcy!!! Dlaczego okradliście osoby z niepełnosprawnością z funduszu solidarnościowego".

Poprzedni protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwał od 18 kwietnia do 27 maja 2018 r. Zgłaszali oni wtedy dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przekonywali, że zrealizowano wtedy jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Po proteście ich uczestnicy, m.in. Iwona Hartwich, otrzymali zakaz wstępu do Sejmu. Hartwich w 2019 r. kandydowała jednak do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i została wybrana.

Hartwich brała też udział we wcześniejszej okupacji Sejmu między marcem, a kwietniem 2014 r. Rodzice dzieci niepełnosprawnych wywalczyli wtedy podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego, wynoszącego wtedy 820 zł.