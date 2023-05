M.Maląg: inwestycja w rodzinę to gwarancja dynamicznie rozwijającego się państwa

Programy rządu kierowane są do wszystkich Polaków; inwestycja w rodzinę to obowiązek, gwarancja silnego i dynamicznie rozwijającego się państwa - mówiła w sobotę w Warszawie szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej uczestniczyła w debacie zorganizowanej w ramach konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W dyskusji głos zabrała także była premier Beata Szydło.

Była szefowa polskiego mówiła, że Polskę stać na realizowanie programów prorodzinnych. "To inwestycja w przyszłość" - akcentowała. Inwestycja w dzieci, inwestycja w rodziny jest - jak podkreśliła - najlepszą inwestycją, jaką każdy kraj może zrobić. "I my to robimy" - zaznaczyła.

Szydło mówiła też m.in. o znaczeniu świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus". "Walorem tego programu jest to, że jest powszechny, nie stygmatyzuje dzieci i nie jest traktowany, jako program socjalny" - zaznaczyła. Akcentowała, że jest to program prorozwojowy, równo traktujący wszystkie dzieci.

"Trzeba zacząć rozmawiać o tym, czy można jeszcze takich programów, czy projektów więcej zaproponować rodzinom" - stwierdziła.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg podkreślała zaś, że inwestycja w rodzinę to obowiązek, gwarantujący budowę silnego, niezależnego dynamicznie rozwijającego się państwa. "Rodzina jest fundamentem i to fundamentem zbudowanym na skale, nie na piasku. Dlatego rodzinę trzeba pielęgnować, dbać o nią" - mówiła.

Minister oceniła, że program 500 plus zmienił filozofię myślenia o sprawach społecznych, o kwestiach wsparcia rodzin.

Podkreślała, że programy rządu kierowane są do wszystkich Polaków. Wyliczyła podejmowane działania m.in. program "Dobry Start", program "Mama 4+", rozwój programu "Maluch plus" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy.

"Do tych wsparć będziemy kolejne komponenty wprowadzali, bo to bardzo ważne" - zapowiedziała minister.