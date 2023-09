M. Maląg: na waloryzację rent i emerytur oraz 13. i 14. emerytury w latach 2019 - 2023 rząd przeznaczył blisko 200 mld zł

Na waloryzację rent i emerytur, wypłatę 13. i 14. emerytury w latach 2019 - 2023 rząd przeznaczył blisko 200 mld zł - poinformowała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała także, że wypłaty 14. emerytur zostały zakończone.

W środę rano w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na briefingu prasowym minister Marlena Maląg wraz z sekretarzem stanu w ministerstwie Stanisławem Szwedem podsumowali wypłaty 14 emerytur oraz opowiedzieli o dodatkowych środkach finansowych dla domów pomocy społecznej.

Kończy się wrzesień i tak jak zostało przewidziane, wypłaty czternastej emerytury zostały zakończone - poinformowała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że ostatnie 8 lat to dobry czas w polityce senioralnej, opartej na silnym wsparciu.

"Wszystko rozpoczyna się od tego, że wiarygodność i to, co nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, to co formacja Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, to sukcesywnie wdraża" - podkreśliła Maląg.

Przypomniała, że przywrócono wcześniejszy wiek emerytalny. "Dziś chcemy zapytać Polaków, co o tym sądzą, bo my przede wszystkim liczymy się z tym, co obywatele, co Polacy potrzebują, jakie są wyzwania" - powiedziała minister. Podkreśliła też, że polityka senioralna i w ogóle polityka prorodzinna muszą mieć silne wsparcie. "Polacy muszą wiedzieć na co mogę liczyć ze strony państwa" - wskazała Maląg.

Zaznaczyła, że na waloryzację rent i emerytur, wypłatę 13. i 14 emerytury w latach 2019 - 2023 rząd przeznaczył łącznie blisko 200 mld zł.

Minister przypomniała, że 7 czerwca 2023 r. zostało podpisane porozumienie rządu z Solidarnością, a wynikiem tego porozumienia są konkretne rozwiązania, takie jak m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych.

Resort pracuje nad wdrożeniem emerytur stażowych. Szefowa MRiPS zaznaczyła, że już nowy parlament zajmie się całą legislacją tego procesu.

Wspomniała także o wsparciu pracowników w Domach Pomocy Społecznej. "To było w porozumieniu czerwcowym z Solidarnością zawarte". Aby pracownicy DPS-ów mogli dostać dodatki w wysokości 600 zł brutto, przeznaczono na ten cel 366 mln zł. Zaznaczyła, że jest to ważne wsparcie. "Praca i opieka nad osobami przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej wymaga wielu wyzwań i jest to podziękowanie polskiego rządu dla tej grupy pracowników" - powiedziała Maląg.

Stanisław Szwed zaznaczył, że "mamy w Polce 823 Domy Pomocy Społecznej na prawie 80 tys. miejsc. W tej chwili 77 tys. miejsc jest zajętych". Dodał, że tymi osobami opiekuje się ponad 55 tys. pracowników. "Właśnie dla nich przeznaczamy te dodatkowe środki od kwietnia do końca roku po 600 zł brutto otrzymają wszyscy pracownicy Domów Pomocy Społecznej" - powiedział Szwed.

Od 1 listopada Domy Pomocy Społecznej otwierają się na nowe usługi krótkoterminowe. "Będą mogły świadczyć usługi całodobowe, do 30 dni w roku, z wydłużeniem do kolejnych 30 dni". Dodał, że możliwość przedłużenia pobytu będzie możliwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wytłumaczył także, że drugą formą świadczenia usług krótkoterminowych będzie forma dzienna, która będzie mogła zostać przyznana w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny i nie większym niż 12 godzin dziennie.

Zaznaczył, że jest to istotne zarówno dla tych, którzy potrzebują opieki krótkoterminowej oraz dla samych Domów Pomocy Społecznej, które będą mogły lepiej funkcjonować.

Wspomniał także o nowej formie usług opiekuńczych, czyli o usługach sąsiedzkich. Gminy będą mogły otrzymać wsparcie na realizację usług sąsiedzkich dla seniorów. Dodał, że będzie to pomoc w czynnościach codziennych, która nie wymaga specjalistycznej opieki.

Zaznaczył, że rząd przeznacza na ten cel prawie 30 mln zł w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów oraz że te usługi będą mogły zacząć funkcjonować od 1 listopada tego roku.