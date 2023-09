M. Maląg: Na wypłaty „czternastek” przeznaczyliśmy w tym roku ok. 20,7 mld zł

"Czternastka" trafiła już w większości do wszystkich uprawnionych, a więc do blisko 9 mln emerytów i rencistów. Na wypłaty "czternastek" przeznaczyliśmy w tym roku ok. 20,7 mld zł - poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"+Czternastka+ trafiła już w większości do wszystkich uprawnionych, a więc do blisko 9 mln emerytów i rencistów. W czwartek, 28 września br. na rachunki bankowe trafią ostatnie przelewy z ZUS na wypłatę 14. emerytury dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Oznacza to, że ZUS zakończył wypłatę 14. emerytury dla ok. 7,8 mln osób - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS przypomniała, że "w sumie do 14. emerytury uprawnionych było ok. 7,8 mln osób pobierających świadczenia z ZUS, prawie 800 tys. osób pobierających świadczenie z KRUS oraz ok. 270 tys. osób pobierających świadczenia z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych".

"Na wypłaty +czternastek+ przeznaczyliśmy w tym roku ok. 20,7 mld zł" - powiedziała minister Maląg.

"Czternasta emerytura od tego roku jest przez nas zagwarantowana na stałe i staje się coroczną formą wsparcia najbardziej potrzebujących seniorów" - zaznaczyła minister Maląg.

Przypomniała, że osoby uprawnione otrzymały w tym roku w ramach "czternastki" 2650 zł brutto. W takiej wysokości 14. emerytura przysługuje seniorom otrzymującym świadczenia do wysokości 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę", dzięki czemu każdy senior, którego świadczenie nie przekracza 5500 zł brutto, otrzymał dodatkowe wsparcie pieniężne.

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Można było otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki została podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Ze świadczenia została pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.