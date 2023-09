M. Maląg: polityka prorodzinna jest wyzwaniem; jest naszą misją

Polityka społeczna, polityka wsparcia rodzin z małymi dziećmi i wsparcia seniorów, jest w naszym DNA - mówiła podczas I Zjazdu Klubów Mam minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Polityka prorodzinna jest naszą misją, którą jesteśmy zobowiązani realizować dla dobra wspólnego - dodała.

W piątek w Warszawie odbywa się I Zjazd Klubów Mam. W otwarciu Kongresu uczestniczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha oraz przewodnicząca Rady Rodziny przy ministerstwie rodziny i polityki społecznej Dorota Bojemska.

"Kiedy tworzymy, wdrażamy różne rozwiązania dla polskich rodzin, dla Polski, żeby ta Polska piękniała, żebyśmy się cieszyli, że w niej żyjemy i z tej pięknej naszej ojczyzny przekazujemy miłość do tej ojczyzny młodemu pokoleniu. W moim przekonaniu jest to najtrudniejsze" - zaznaczyła Maląg.

"Najtrudniejsze jest to, co wymaga pewnych zmian mentalnych, pewnej dyscypliny, pewnego takiego pokazania, co w życiu jest ważne, wartości które przyjmujemy" - dodała minister.

"Dla naszego rządu, polityka społeczna szeroko rozumiana i polityka wsparcia rodzin z małymi dziećmi i wsparcia także seniorów - ona jest w naszym DNA. Ona nie jest tylko napisana w programach, tylko ją krok po kroku realizujemy" - zauważyła minister rodziny.

"My chcemy dalej prowadzić takie działania, które pozwolą, że będziemy spotykać się, rozmawiać, wprowadzać różne dobre rzeczy właśnie z Państwem". "Nie ma nic bardziej cennego, niż inicjatywy oddolne, które tworzą się z potrzeby serca, z potrzeby konkretnego działania" - dodała.

"Musimy jeszcze większy akcent położyć na wszystkie działania, które realizujemy razem z organizacjami pozarządowymi dla budowania - przede wszystkim - wartości rodziny i pokazywania tego piękna rodzicielskiego. To jest wyzwanie" - podkreśliła szefowa MRiPS. Jak zaznaczyła, w tym roku po raz pierwszy w ramach programu zostały uruchomione środki na utworzenie klubików mam.

"Polityka prorodzinna jest wyzwaniem. Jest przede wszystkim taką naszą misją, którą jesteśmy zobowiązani realizować dla dobra wspólnego. Dzisiejsze spotkanie, które wypływa też z potrzeby serca, z potrzeby tego żebyśmy dzielili się i dobrymi praktykami i wyciągali wnioski i mówili także o tym co należy jeszcze w przyszłości zrobić jest bardzo potrzebne" - zaznaczyła minister Maląg.

Zjazd Klubów Mam organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jest to największe w Polsce wydarzenie poświęcone idei tworzenia klubów dla mam i budowaniu przyjaznego środowiska dla rodziców, szczególnie małych dzieci.

