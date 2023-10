M.Maląg: pracujemy nad tym, by katalog programów i działań dla seniorów był rozbudowywany

Jesteśmy gwarantem, że wszystkie działania adresowane do seniorów będą kontynuowane. Cały czas pracujemy nad tym, by katalog programów dla osób starszych był rozbudowywany - zapewniła PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że polityka senioralna to jeden z najważniejszych obszarów działalności resortu. Wskazała, że polityka państwa wobec osób starszych zbudowana jest na trzech filarach. Pierwszy z nich to działania zapewniające bezpieczeństwo finansowe seniorów.

"Zadbaliśmy o to, by świadczenia dla emerytów i rencistów były korzystnie waloryzowane. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy rekordowe 44 mld zł. Znacznie wzrosły również najniższe emerytury, które od marca br. wynoszą 1588,44 zł. Względem 2015 r. najniższe emerytury wzrosły o ponad 80 proc." - podała Maląg.

Przypomina również o wprowadzeniu na stałe dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów - trzynastych i czternastych emerytur. Z danych MRiPS wynika, że na waloryzację, wypłatę trzynastek i czternastek w latach 2019-2023 przeznaczono łącznie ok. 196,55 mld zł.

Minister zwróciła uwagę, że od 2019 r. funkcjonuje także program "Mama 4 plus", w ramach którego osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie zdołały wypracować sobie prawa do choćby minimalnej emerytury otrzymują rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

"Do tego wprowadziliśmy korzystne zmiany podatkowe. Kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. zł oznacza, że emeryci, którzy pobierają co miesiąc swoje świadczenie w wysokości do 2,5 tys. brutto fiskusowi nie zapłacą ani złotówki. Z kolei seniorzy ze świadczeniem przekraczającym 2,5 tys. zł zyskują dodatkowo na nowych zmianach podatkowych, bowiem rozliczają się według niższej stawki. Odprowadzają 12 proc. podatku, a nie - jak do tej pory 17 proc." - zaznaczyła Maląg.

Jak dodała, oprócz tego funkcjonuje ulga PIT-0 dla pracujących seniorów po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Szefowa resortu rodziny wskazała, że kolejnym filarem polityki senioralnej jest wpieranie aktywności osób starszych.

"Niezwykle ważne jest, by osoby starsze miały możliwości i przestrzeń do realizowania swoich pasji, uczenia się nowych rzeczy. Służą temu m.in. takie programy jak +Senior plus+ i +Aktywni plus+. Dzięki nim z roku na rok coraz więcej seniorów korzysta z bogatej oferty różnego rodzaju zajęć. Do 2025 roku na te programy przeznaczymy pół miliarda złotych" - przekazała Maląg.

Poinformowała, że w latach 2015-2022 powstało w Polsce ok. 1,2 tys. ośrodków wsparcia "Senior plus". Z programu korzysta ponad 28 tys. seniorów.

Minister wskazała, że trzecim filarem jest opieka nad najstarszymi seniorami. To - jak wymieniła - realizowany od 2020 r. program Korpus Wsparcia Seniorów, który powstał, by wspierać osoby starsze w czasie i po pandemii. Pomoc polega na załatwieniu różnych spraw - od dostarczenia zakupów po umówienie się do lekarza online. Wolontariusze informują też o dostępie do ogólnopolskich telefonów zaufania dla seniorów. Celem programu jest również zwiększanie dostępu do "opieki na odległość" poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Wsparciu seniorom służy również program Opieka 75 plus, który ma na celu rozwijanie i poprawę dostępności usług opiekuńczych, w tym socjalnych usług opiekuńczych kierowanych do osób samotnych, jak i pozostających w rodzinach, które osiągnęły wiek 75 lat i więcej. Program adresowany jest do gmin miejskich wiejskich, miejsko - wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

"W tym kontekście warto wspomnieć o tym, że rząd PiS w 2017 r. przywrócił Polakom wolność wyboru momentu przejścia na emeryturę, cofając decyzję rządu Donalda Tuska, podwyższającą wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia" - zaznaczyła minister.

Przypomniała, że rząd PiS zaproponował wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. "Chcemy, by przejście na emeryturę stażową było możliwe po 38 latach pracy kobiet i 43 latach pracy mężczyzn. Każda osoba będzie miała wolność wyboru, czy chce skorzystać z emerytury stażowej, czy poczekać na osiągnięcie wieku emerytalnego, a tym samym dłużej odkładać na swoją emeryturę" - wyjaśniła minister rodziny.

Podkreśliła, że osoby starsze to grupa, która zasługuje na szczególny szacunek i wsparcie, na godne przeżywanie jesieni życia w poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i spokoju.

"Polityka senioralna rządu Prawa i Sprawiedliwości zaprojektowana jest tak, by odpowiadać na te potrzeby" - dodała Marlena Maląg.