M. Maląg: programy adresowane do seniorów wyrazem solidarności międzypokoleniowej

Inwestycja w rodzinę jest wyzwaniem i zobowiązaniem odpowiedzialnego rządu - powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wskazał, że programy adresowane do seniorów są wyrazem solidarności międzypokoleniowej i formą podziękowania.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Silna, nowoczesna Polska musi być oparta o silny fundament. Nie można budować domu na piasku. Dom musi być zbudowany na skale i skałą jest rodzina. Inwestycja w rodzinę nie jest dla nas kosztem. To jest wyzwanie i zobowiązanie odpowiedzialnego rządu" - powiedziała w czwartek podczas spotkania z seniorami w Olsztynie szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

Jak oceniła, "polityka rodzinna musi być długofalowa, konsekwentna i stabilna, tak, by młodzi ludzie wiedzieli, na co liczyć ze strony państwa". Mówiąc o seniorach podkreśliła, że programy do nich adresowane są formą podziękowania za ich wieloletni trud.

"Jesteśmy zobowiązani (do tego - PAP) w ramach solidarności międzypokoleniowej, w ramach podziękowania za to, że wychowaliście dzieci w trudnych czasach w PRL, w okresie transformacji, gdy zostało zakłócone poczucie bezpieczeństwa i panowało gigantyczne bezrobocie a także brakowało wsparcia dla rodzin" - mówiła minister Maląg.

Przypomniała, że rząd PiS przywrócił niższy wiek emerytalny dla kobiet - 60 lat i dla mężczyzn 65 lat. "To przywilej, z którego można skorzystać, ale jeśli czujemy się na siłach i chcemy pracować, to proszę bardzo" - dodała. Wskazała, że ponad 60 proc. osób, które osiągnęły wiek emerytalny, przechodzi na emeryturę.

Wśród innych form rządowego wparcia dla seniorów wymieniła PiT zero czy waloryzację świadczeń. Przypomniała, że minimalna emerytura wzrośnie o 250 zł. Dodała, że przeciętna emerytura także wzrosła i wynosi na rękę ponad 3 tys. zł. Mówiła o dodatkowym wsparciu dla seniorów - wypłacie 13. i 14. emerytury.

"Łączna kwota wsparcia dla emerytów wyniesie w tym roku ponad 70 mld zł. W porównaniu z ub. rokiem to wzrost o 28 mld zł. To pokazuje, jakie wsparcie w skali kraju jest przewidziane, aby pomóc seniorom, tak by sytuacja pod względem finansowym była stabilna" - podkreśliła.

Dodała, że oprócz wsparcia finansowego bardzo ważna jest aktywność a tę mogą zapewnić inne programy. Projekty Aktywny plus czy Senior Plus realizowane przez organizacje pozarządowe i samorządy. Dodała, że seniorzy mogą realizować swoje zainteresowanie w domach i klubach seniora, których w Polsce jest blisko 1200. Takich placówek na Warmii i Mazurach jest 65. Dodała, że programy będą kontynuowane.