M. Maląg: rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to najważniejsze z polskich świąt państwowych i narodowych

Świętujemy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To najważniejsze i najradośniejsze z polskich świąt państwowych i narodowych. To dzień wieńczący wysiłek wielu pokoleń Polaków, którzy dążyli do odzyskania niepodległości i wolności - podkreśliła w sobotę szefowa MRiPS Marlena Maląg.

"Dzisiaj obchodzimy i świętujemy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To najważniejsze i najradośniejsze z polskich świąt państwowych i narodowych. To dzień wieńczący wysiłek wielu pokoleń Polaków, którzy dążyli do odzyskania niepodległości i wolności" - napisała na platformie X minister Maląg.

"11 listopada został uznany za święto państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, ale uroczyste obchody odbywały się już wcześniej. Niech żyje Polska!" - dodała minister.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r.

Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.