M. Maląg w Kaliszu: Inwestycja w rodzinę i zrównoważony rozwój kraju to priorytety Prawa i Sprawiedliwości

Inwestycja w rodzinę i zrównoważony rozwój całego kraju to priorytety Prawa i Sprawiedliwości – powiedziała w niedzielę w Kaliszu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS spotkała się z samorządowcami z Kalisza i powiatu w ramach konferencji pn. "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne".

"By móc rozmawiać o przyszłości trzeba podsumować to, co zostało do tej pory zrobione a zrobiono bardzo dużo" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do zmiany filozofii myślenia. Celem jest - jak przekazała - działanie dla drugiego człowieka i postawienie silnego akcentu na rodzinę.

"Skoro Polska ma być nowoczesna i samorządna to fundament rodziny musi być ze skały a nie z piasku" - oświadczyła. Zauważyła, że polityka liberałów, którzy rządzili przed PiS różni się tym, że dla nich rodzina nie była istotna.

"Dzisiaj opowiadają, że jeżeli doszliby - nie daj Bóg - do władzy, to wtedy nie odbiorą 500 plus i świadczeń dla seniorów. Ale przecież już wiemy, że im nie można wierzyć. To przecież ich poseł mówi, że należy wstrzymać wypłacanie czternastek seniorom ze względu na wysoką inflację" - podała przykład.

Podkreśliła, że w przeciwieństwie do poprzedników rząd PiS cechuje wiarygodność w działaniu. "Obiecaliśmy, że zmienimy sytuację polskich rodzin i tak się dzieje. Dowodem na to są programy 500 plus, Dobry start, Świadczenie matczyne czy Maluch plus" - wymieniła.

Dzisiaj - jak powiedziała Maląg - dzięki polityce PiS utworzono ponad 230 tys. miejsc w żłobkach, za czasów poprzedników było tylko 80 tys.

"Tymczasem Donald Tusk zapowiada, że w ich programie wyborczym będzie mowa o żłobku w każdej gminie. Nie wiadomo, jak te deklaracje traktować. To są nieudane kopie tego, co realizuje już Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ żłobek powstaje w każdej gminie" - powiedziała.

Minister podkreśliła, że rząd nie zapomina też o seniorach, PiS czuje się odpowiedzialny za nich. "To seniorzy wychowali młode pokolenie w duchu wartości i poszanowania ojczyzny, abyśmy mogli dbać o Polskę i wiedzieli, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że o wolność trzeba walczyć i ją pielęgnować. Dziękujemy seniorom poprzez wsparcie finansowe w postaci waloryzacji rent i emerytur oraz trzynastej i czternastej emerytury, ktre będą wypłacane każdego roku" - powiedziała.

Dodała, że za rządów PiS do kieszeni seniorów trafia co roku ponad 70 mld złotych. W 2015 r. opozycja dawała emerytom zaledwie 3,5 mld zł.

"Dla nas ważne jest to, żeby Polacy czuli się bezpieczni, by wiedzieli na co mogą liczyć ze strony państwa, że państwo ich nigdy nie opuści. Dlatego tak gospodarujemy budżetem państwa, aby Polska się rozwijała, aby była silna i dynamiczna" - powiedziała Marlena Maląg w Kaliszu.