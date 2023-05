M.Maląg: zwiększone świadczenie wychowawcze poprawi sytuację rodzin

Zwiększone świadczenie wychowawcze będzie nadal przyczyniać się do poprawy sytuacji polskich rodzin - powiedziała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS, która uczestniczyła w Warszawie w konferencji "Kobiety mają wybór" wskazała, że gdy wdrażano Program Rodzina 500 plus odzywały się głosy, że będzie to skutkowało spadkiem zatrudnienia kobiet. "Dane pokazują jednoznacznie. Zatrudnienie kobiet wzrasta. Dzisiaj, w Międzynarodowym Dniu Rodzin, warto to przypomnieć" - powiedziała.

Minister przypomniała jedną z niedzielnych zapowiedzi lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, że świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

"Jest już prawie nowa odsłona programu 500 plus - 800 plus. Będzie on dalej przyczyniał się do tego, by sytuacja polskich rodzin się zmieniała" - zaznaczyła.

Świadczenie wychowawcze przysługuje obecnie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Program Rodzina 500 plus początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci.