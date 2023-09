M. Marjański o konferencji M. Banasia i S. Mentzena: nie upatrywałbym w tym upolityczniania NIK

Jeśli chodzi o wspólną konferencję prezesa NIK Mariana Banasia i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena absolutnie nie upatrywałbym w tym upolityczniania Izby; upolitycznienia nigdy nie było i nie będzie – ocenił p.o. rzecznik NIK Marcin Marjański. Wtorkowa prezentacja wyników kontroli wynika z harmonogramu prac - wskazał.

We wtorek NIK zorganizowała konferencję, na której zaprezentowano raport ws. działania administracji w pandemii COVID-19.

Przedstawicieli Izby zapytano m.in. o lipcową konferencję - na której prezes NIK Marian Banaś i lider Nowej Nadziei, współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen mówili o potrzebie zmiany ustawy o NIK, która ma wzmocnić niezależność tej instytucji - a także o start Jakuba Banasia, syna szefa NIK, z list Konfederacji.

"Bardzo mocne powiazanie, absolutnie niemające pokrycia w rzeczywistości" - odpowiedział p.o. rzecznik Izby Marcin Marjański. Prezes NIK wyszedł z sali w trakcie prezentacji raportu, zanim rozpoczęła się tura pytań od dziennikarzy. Odpowiedzi udzielił Marjański. "Jeśli chodzi o konferencję prezesa Mariana Banasia wspólną z liderem Konfederacji, absolutnie nie upatrywałby w tym upolityczniania Najwyższej Izby Kontroli" - podkreślił Marjański.

"Organ konstytucyjny, jedyny niezależny w tej chwili organ konstytucyjny w tym kraju, (…) cały czas zmaga się z tym, aby pozyskać czy też uzyskać uprawnienia prokuratorskie. Zapraszaliśmy wszystkich liderów, żeby wsparli nas w tych pracach i by zmiana ustawy o NIK miała miejsce. Akurat taka, a nie inna konferencja. Nie mam w tej sprawie nic więcej do powiedzenia" - powiedział p.o. rzecznik.

"Jedyne, co mogę dodać, to że cały czas stoimy na straży niezależności Izby. (…) Myślę, że upolitycznienia nigdy nie było i nigdy nie będzie" - zapewnił.

Dyrektor delegatury NIK w Katowicach Piotr Miklis zaznaczył, że "raport nie ma nic wspólnego z tym, co się teraz dzieje". "Procedury się skończyły, opublikowaliśmy informację. (…) Mamy prostą zasadę, jeśli produkt jest gotowy, produkt jest publikowany" - dodał.

Na wtorkowej konferencji NIK poinformowano m.in, że - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli reagowania w COVID-19 - wysłano 4 zawiadomienia, w tym 3 dotyczące zakupu respiratorów przez ministra zdrowia i szefa KPRM. Po kontroli szpitali tymczasowych wysłano 4 zawiadomienia dotyczące działań: wojewody dolnośląskiego, dyrektora szpitala MSWiA w Katowicach oraz ministra aktywów państwowych (2 zawiadomienia w zakresie dotyczącym ponoszenia kosztów szpitali tymczasowych w Hali Jaskółka w Tarnowie). W kwestii realizacji poleceń MZ w sprawie dodatków covidowych, wysłano jedno zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a dalsze są w opracowaniu.

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zgadza się z zarzutami Najwyższej Izby Kontroli ws. realizacji przez spółki Skarbu Państwa budowy szpitali tymczasowych. W trosce o pieniądze publiczne MAP bardzo uważnie pilnował, by przy ich realizacji żadna złotówka nie została wydana bez celu - podkreślił resort.

"W okresie pandemii inwestycje te służyły do ratowania życia i zdrowia chorych na COVID-19. W trosce o pieniądze publiczne MAP bardzo uważnie pilnował, by przy ich realizacji żadna złotówka nie została wydana bez celu. Starał się też, by tam, gdzie niezbędne były jakiekolwiek prace adaptacyjne, remontowe czy też zakupy, mogły one po zakończeniu pandemii służyć placówkom ochrony zdrowia. NIK czyni teraz MAP zarzuty, że działanie nakierowane na ratowanie życia ludzkiego było niegospodarne i wymaga zbadania przez prokuraturę" - podkreślił resort.