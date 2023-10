M. Mastalerek: Andrzej Duda świetnie zna swoje zadania; zadaniem prezydenta RP nie jest blokowanie kogokolwiek

Andrzej Duda świetnie zna swoje zadania; zadaniem prezydenta RP nie jest blokowanie kogokolwiek - podkreślił w Polsat News szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek, pytany o słowa Daniela Milewskiego (PiS), że: "zadaniem PiS, jak również pana prezydenta, jest dzisiaj niedopuszczenie do tego, żeby (szef PO) Donald Tusk był premierem RP".

Mastalerek, odnosząc się do słów Milewskiego, powiedział też, że w czasach, gdy był rzecznikiem PiS "taki poseł dostałby zakaz medialny".

Szef Gabinetu Prezydenta był pytany, dlaczego prezydent Duda waha się komu powierzyć misję tworzenia rządu. "Dlatego, że formacje, które były obecne podczas konsultacji, zgłosiły dwóch kandydatów na premiera, i zarówno KO, Lewica i Trzecia Droga zapewniły, że mają większość, jak i przedstawiciele PiS, że będą w stanie tę większość zbudować" - podkreślił. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na premiera jest Mateusz Morawiecki, a kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - jest Donald Tusk.

Prezydencki minister zapytany, czy wierzy w to, że PiS będzie miało większość w nowym Sejmie, odparł, że nie jest to kwestia wiary. "Wystarczy przypomnieć 2005 rok i koalicję medialną PO-PiS Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, potem zobaczyć, co z tej koalicji zostało i jak potoczyły się dalej losy. Wszystko jest w polskiej polityce możliwe, tego się nauczyłem" - powiedział.

Mastalerek odniósł się też do słów posła PiS Daniela Milewskiego, który w czwartek w Polsat News powiedział, że "zadaniem PiS, jak również pana prezydenta, jest dzisiaj niedopuszczenie do tego, żeby (szef PO) Donald Tusk był premierem RP".

"Nie chciałbym pouczać nikogo w partii PiS ani w żaden sposób doradzać, bo to nie jest moją rolą, ale - odpowiadając na te słowa posła PiS - muszę powiedzieć, że w czasach, kiedy ja byłem rzecznikiem PiS i odpowiadałem w 2015 roku za politykę medialną PiS, taki poseł dostałby zakaz medialny" - powiedział prezydencki minister, odnosząc się do tej wypowiedzi Milewskiego.

"Prezydent (Andrzej) Duda świetnie zna swoje zadania i zapewniam pana, zadaniem prezydenta Rzeczypospolitej nie jest blokowanie kogokolwiek" - zaznaczył Mastalerek. Jak dodał, Milewski "nie powiedział prawdy, dlatego że prezydent Duda w taki sposób nie traktuje zaszczytnej funkcji prezydenta Rzeczypospolitej".

Mastalerek wskazywał też, że to oczywiste, że prezydent wywodzi się ze środowiska PiS oraz że przez osiem ostatnich lat współpraca między prezydentem a rządem była dobra. "Jest też oczywiste, że jeżeli przyjdzie w przyszłości prezydentowi współpracować - czyli dojdzie do kohabitacji - z innym środowiskiem, to ze strony prezydenta Andrzej Duda będzie otwartość i współpraca. Zobaczymy - lub nie zobaczymy, bo tego nie wiemy" - zaznaczył prezydencki minister.

Wyjaśnił, że granice współpracy określa konstytucja oraz dobra lub zła wola "drugiej strony", bo "dobra wola prezydenta Andrzeja Dudy jest zawsze".

Dopytywany, czy prezydent podjąłby negocjacje z ewentualną koalicją KO, Trzeciej Drogi i Lewicy w kwestiach zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa czy telewizji publicznej, Mastalerek odparł, że prezydent musiałby zobaczyć ustawy, aby się do nich odnieść. "Nie sądzę, by prezydent Duda chciał być łatwą wymówką dla ewentualnej przyszłej koalicji, a dziś opozycji w jakiejkolwiek sprawie. Natomiast nie jest dzisiaj tajemnicą, że akurat na sądownictwo, czy na niektóre inne sprawy prezydent miał inne zdanie niż partie opozycyjne" - zaznaczył.