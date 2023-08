M.Morawiecki: bezpieczeństwo jest fundamentem i początkiem wszystkiego

Bezpieczeństwo jest fundamentem i początkiem wszystkiego. Po to przeznaczamy z naprawionego budżetu państwa polskiego tak wysokie kwoty na bezpieczeństwo wewnętrzne, aby wszyscy Polacy mogli spać spokojnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej transmisji Live na Facebooku.

Morawiecki podczas transmisji poruszył temat leków i bezpieczeństwa.

"Zamykane jednostki wojskowe to już wszyscy widzieliście. Ponad 600 jednostek organizacyjnych, ale w tym duże jednostki wojskowe, zamykane przez rząd PO i pan Klich, Siemoniak - ministrowie obrony narodowej, którzy podkreślają, że owszem te jednostki były likwidowane, są pokazane w spocie" - powiedział premier. "Można tam usłyszeć, że wykonują polecenia premiera Tuska" - mówił szef rządu. Chodzi o spot opublikowany na Twitterze Morawieckiego.

Według premiera, "taka była filozofia Platformy Obywatelskiej: zwijanie posterunków policji i zwijanie jednostek wojskowych". "Spotykam się z opiniami generałów, ale wiem też o dokumentach, które de facto mówią o tym, że doktryna obronna Rzeczpospolitej polegała na cofnięciu się i obronie linii Wisły. Czyli znaczna część naszego kraju znalazłaby się bardzo szybko pod okupacją rosyjską" - powiedział Morawiecki. Jego zdaniem, jest to absolutnie nieakceptowalne.

Szef rządu zwrócił uwagę na to, "ponieważ bezpieczeństwo jest fundamentem i początkiem wszystkiego". "Po to przeznaczamy z naprawionego budżetu państwa polskiego tak wysokie kwoty na bezpieczeństwo wewnętrzne: na policję, na straż graniczną, na państwową straż pożarną, na armię polską, na obronę granic, aby wszyscy Polacy mogli spać spokojnie" - powiedział Morawiecki.

Premier mówił też o podpisanej we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

"Ustawa lekowa powoduje, że dużo więcej osób, będzie mogło otrzymać leki bezpłatnie, zwłaszcza te osoby w trudniejszej sytuacji materialnej czyli seniorzy, chcemy im pomagać. Wierzymy w solidarność międzypokoleniową" - powiedział premier. "Ten program, który wdrożyliśmy kilka lat temu 75 plus, czyli leki bezpłatne dla seniorów powyżej 75 roku życia, poszerzamy" - poinformował szef rządu.

Jak wyjaśnił, programem objęci zostaną wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 65 lat. "Również ze względu na to, że młodym rodzinom czasami ciąży budżet na zakup lekarstw dla dzieci, wprowadziliśmy w ustawie możliwość otrzymania darmowego leków dla dzieci od urodzenia do 18 roku życia" - powiedział Morawiecki. "Dlatego łącznie, kiedy pokazujemy liczbę leków, które są dostępne za darmo - to jest to 3800 dla seniorów i ponad 1000 leków dla dzieci. To razem składa się na liczbę przekraczającą 4 tys. leków bezpłatnych" - podał premier.

Morawiecki tłumaczył, że jest to możliwe dzięki temu, że naprawiony system finansów publicznych, daje możliwość przekazywania większej puli środków również na ochronę zdrowia. "Chcemy wdrożyć tę ustawę o bezpłatnych lekach wcześniej od września po to, aby jak najszybciej jeszcze przed sezonem jesiennym ludzie mogli korzystać z bezpłatnych leków" - powiedział.