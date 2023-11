M. Morawiecki: choć różnimy się w wielu sprawach, często nie zauważamy, że są tematy, które nas jednoczą

Jesteśmy państwem, które bardzo mocno zaznacza swoją obecność na poziomie UE, bo bronimy polskich interesów. Dlatego, choć różnimy się w wielu sprawach, często nie zauważamy, że są tematy, które nas jednoczą - mówił w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

"Jesteśmy i będziemy członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy państwem, które bardzo mocno zaznacza swoją obecność na poziomie Unii Europejskiej, bo bronimy polskich interesów; nie chcemy poklepywania po plecach, tylko bronimy naszych interesów i dlatego, choć różnimy się w wielu sprawach, często nie zauważamy jednak, że są chyba tematy, które nas jednoczą. Mam przynajmniej taką nadzieję" - powiedział premier Morawiecki.

"Myślę, że to może być właśnie taki dekalog polskich spraw. Najważniejszych dla utrzymania naszej szybkiej ścieżki rozwoju, naszego doganiania tych najbogatszych, bo dogoniliśmy ich w ostatnich ośmiu latach bardzo szybko. Dziś to już jest około 80 procent średniej unijnej liczonej PKB na głowę mieszkańca w sile nabywczej pieniądza, ale 86 procent doliczając do tego naszą politykę społeczną, jesteśmy na poziomie Hiszpanii" - mówił.

W tym momencie wystąpienie premiera przerwał marszałek senior Sejmu Marek Sawicki, który powiedział: "Panie premierze, przypominam że umawialiśmy się na sprawozdanie, a na expose przyjdzie jeszcze czas". Na słowa Sawickiego sala zareagowała brawami.