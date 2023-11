M. Morawiecki: dołożyliśmy cegiełkę do tego, żeby poprawić struktury państwa

Patrząc na nowożytną historię Polski, możemy powiedzieć, że jest to historia wielkiego narodu, ale słabego państwa; myślę, że dołożyliśmy jako PiS cegiełkę do tego, żeby poprawić struktury państwa, zwłaszcza niewydolne struktury finansów publicznych - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki podczas swojego poniedziałkowego wystąpienia w Sejmie podkreślił, że pierwszym wspólnym mianownikiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy, "czymś zupełnie wyjątkowym, była wiarygodność realizacji zapowiedzi, które wcześniej obiecywaliśmy wyborcom".

"To wprawdzie powinno być cos oczywistego, ale nie było to powszechnie stosowaną walutą polityczną. Dlatego chcę podkreślić wagę tego z punktu widzenia tego, co udało się zrealizować, ale także programu na przyszłość" - mówił.

Morawiecki podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że zapowiedział, że będzie chciał desygnować go na Prezesa Rady Ministrów. "I właśnie w oparciu o te nasze zobowiązania będę chciał również nakłonić wysoką izbę do tego, aby poparła mnie w funkcji, która została mi powierzona" - zaznaczył.

Dodał, że drugim wspólnym mianownikiem rządów Zjednoczonej Prawicy była naprawa państwa i naprawa finansów publicznych. "Myślę, że patrząc na nowożytną historię Polski, możemy powiedzieć, że to jest historia wielkiego narodu, ale słabego państwa, przez ostatnie setki lat - to mam przede wszystkim na myśli i to, że dołożyliśmy jako PiS cegiełkę do tego, żeby poprawić struktury państwa, zwłaszcza niewydolne struktury finansów publicznych" - podkreślił.

Podczas wystąpienia premiera część posłów KO wyszła z sali obrad. "Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego przewidziane w konstytucji, a politycy Platformy Obywatelskiej wychodzą z sali obrad... tak będzie wyglądała teraz debata parlamentarna? - napisał na platformie X (dawniej Twitter) rzecznik PiS Rafał Bochenek.