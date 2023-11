M. Morawiecki: dziś inflacja to 6,5 proc., jest w trendzie spadkowym

Dziś inflacja to 6,5 proc., jest w trendzie spadkowym i można powiedzieć, że w dużym stopniu udała się już operacja obrony społeczeństwa polskiego przed kolejną falą bezrobocia - podkreślił w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji premier wspomniał o kryzysie inflacyjnym, który dotknął Polskę. "Inflacja pochodziła przede wszystkim z tych przyczyn, które swój początek brały w epidemii i w wojnie na Ukrainie. Europejski Bank Centralny podał, że za inflację w 72 proc. odpowiadają właśnie te czynniki. Dzisiaj, kiedy kurz bitewny kampanii wyborczej opadł, myślę, że wszyscy możecie już państwo śmiało potwierdzić to, o czym mówiliśmy od dawna - że jest to absolutnie importowana inflacja" - ocenił.

Morawiecki przypomniał, że w przeszłości walczono z inflacją "poprzez tzw. przymrożenie gospodarki, czyli wysokie bezrobocie, wzrost bezrobocia".

"Oczywiście, natychmiast siadał wtedy popyt. Natychmiast bankrutowały dziesiątki tysięcy firm, inflacja wtedy spadała. My przyjęliśmy inną drogę, drogę obrony miejsc pracy, firm - was, drodzy przedsiębiorcy, i was, drodzy rodacy, waszych miejsc pracy - i to się powiodło, ponieważ właśnie łatwo zobaczyć, że jeszcze półtora roku temu, kiedy inflacja była w okolicach prawie 20 proc., nikt nie wierzył w to, co mówiliśmy: że ona będzie spadała pod koniec tego roku w okolice 6-7 proc. I właśnie tak się stało. Dziś inflacja to 6,5 proc., jest w trendzie spadkowym i można powiedzieć, że w dużym stopniu udała się już operacja obrony społeczeństwa polskiego przed kolejną falą bezrobocia" - mówił Morawiecki.