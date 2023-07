M. Morawiecki: jeśli Rosja zacznie likwidować nasze placówki dyplomatycznie, to będziemy odpowiadać symetrycznie

Jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki dyplomatyczne, to będziemy również odpowiadali symetrycznie po naszej stronie - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do informacji o zamknięciu Agencji Konsularnej RP w Smoleńsku.

Władze Rosji poinformowały w piątek o zamknięciu Agencji Konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w Smoleńsku.

Na stronie rządowej pojawił się dokument podpisany przez premiera Michaiła Miszustina, z którego wynika, że rosyjski rząd przychylił się do propozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji dotyczących zamknięcia placówki oraz cofnięcia zgody na jej otwarcie: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140001.

Morawiecki był pytany o tę decyzję na piątkowej konferencji prasowej. "Jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki, będziemy również odpowiadali symetrycznie po naszej stronie" - powiedział szef rządu.

Zwrócił uwagę, że "co chwilę trafiają do Polski informacje o agresywnych rosyjskich działaniach dyplomatycznych, o różnego rodzaju prowokacjach". "Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dyplomatami pracującymi w Rosji, po to, żeby pomagać Polakom, którzy tam mieszkają, lub którzy tam się udają" - powiedział premier.