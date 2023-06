M.Morawiecki: Lech Kaczyński walczył o suwerenność narodu

Prezydent Lech Kaczyński, walczył o suwerenność narodu, państwa, które we współczesności poszukuje swoich dróg we współpracy z innymi – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który podczas Kongresu Polska Wielki Projekt wręczył malarzowi Januszowi Kapuście nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego.

"Patron tej wspaniałej nagrody, pan prezydent Lech Kaczyński, walczył o suwerenność narodu, państwa, które we współczesności poszukuje swoich dróg we współpracy z innymi, suwerenność jak w rodzinie. Przecież w rodzinie wszyscy członkowie rodziny mają swoją autonomiczną odrębność, rodzina to nie jest mechanizm glajszlachtowania, mechanizm urawniłowki" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier wziął udział w trwającym w Warszawie XIII Kongresie Polska Wielki Projekt, podczas którego wręczył nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego malarzowi Januszowi Kapuście. Premier podziękował poprzednim laureatom nagrody, o których powiedział, że są "wyrazicielami nowocześnie rozumianego patriotyzmu i suwerenności", dodał, że dołącza do nich Janusz Kapusta.

"Od wielu lat stara się pan Janusz pisać prosto po liniach krzywych, szukać we współczesnym świecie rozwiązań, aby były drogowskazem dla młodych pokoleń i dla tych, co szukają sensu w komplikującej się rzeczywistości" - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że Janusz Kapusta jest człowiekiem renesansu, który sięga do wielu dziedzin. "Łączy je w sposób unikalny, poszerza granice naszej wolności, ale też pomaga tłumaczyć wspólność innym, odnajdować właściwie ścieżki suwerenności i wolności" - powiedział premier.