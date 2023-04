M. Morawiecki: mamy dużo lepsze wyniki sektora finansów publicznych niż w czasach PO

Mamy dużo lepsze wyniki sektora finansów publicznych niż w czasach PO, maleje dług do PKB, w tym roku będzie to być może 47-48 proc. - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie).

Szef rządu w niedzielę w ramach akcji "Polska jest jedna - inwestycje lokalne" spotkał się z mieszkańcami województwa lubuskiego. Przekonywał, że w środku globalnego kryzysu gospodarczego, za rządów PiS, Polska ma dużo lepsze finanse niż za czasów Platformy Obywatelskiej.

"My mamy dużo lepsze wyniki sektora finansów publicznych niż w czasach Platformy (...). Oni nie tylko nie stosowali tarcz antykryzysowych takich jak my - 200 mld zł na ratowanie miejsc pracy, oni zabrali oszczędności Polaków z OFE, 150-kilka mld zł, a wtedy to było około 9 proc. PKB" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że kiedy koalicja PO-PSL obejmowała rządy w 2008 roku, to dług do PKB wynosił około 47 proc., a jak oddawali rządy, w 2015-2016 roku to dług ten wynosił 56-57 proc.

"Niech wszyscy ekonomiści zmierzą się z tą rękawicą, którą rzucam ekonomistom mainstreamowym PO - gdyby nie zabrane pieniądze z OFE przekroczylibyście dług konstytucyjny (...) to wstyd dla PO, całkowity wstyd" - powiedział premier.

Dodał, że PiS mimo trzech kryzysów - epidemicznego, energetycznego i wojny na Ukrainie, nie dopuścił do wzrostu zadłużenia. "Maleje dług do PKB, w tym roku będzie to być może nawet 47-48 proc." - przekazał szef rządu.