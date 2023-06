M. Morawiecki: musimy kontynuować działo naprawy Rzeczpospolitej

Musimy kontynuować nasze działo naprawy Rzeczpospolitej i doganiania najbogatszych krajów Europy Zachodniej, nigdy nie byliśmy tak blisko realizacji tego celu jak dzisiaj - powiedział w sobotę w TVP Info premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę w Bogatyni odbył się wiec PiS z udziałem m.in. premiera Morawieckiego, wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłej premier Beaty Szydło, ministrów oraz najważniejszych polityków ugrupowania, a także koalicjantów - lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry, lidera Stowarzyszenia OdNowa Marcina Ociepy oraz lidera Republikanów Adama Bielana.

Morawiecki powiedział w TVP Info, że ze spotkania w Bogatyni "płynie przesłanie jedności, solidarności, siły i zwycięstwa".

"Musimy kontynuować to nasze działo naprawy Rzeczpospolitej, doganiania tych najbogatszych (krajów) i ta nasza wizja na kolejne cztery, osiem lat zakłada dokładnie to, abyśmy to, co udało się zrobić umocnili, jak się coś nie udało, powiedzieli +przepraszam+" - wskazał Morawiecki.

Podkreślił, że plany PiS dają szansę na realizację marzeń pokoleń Polaków, czyli dotarcie do poziomu życia, jaki jest w najbogatszych krajach Europy zachodniej. "Nigdy nie byliśmy tak blisko realizacji tego celu jak dzisiaj" - powiedział szef rządu.

Zarzucał przeciwnikom politycznym posługiwanie się "chamstwem, łgarstwem, kłamstwem". "Nie dajcie się nabrać, drodzy rodacy na te różne kłamstwa i brednie, które padają podczas różnych przemówień naszych oponentów, w szczególności z Platformy Obywatelskiej. My jesteśmy partią, która w realny sposób pokazała, czym jest suwerenność państwa, demokracja, udział ludzi w życiu społecznym" - powiedział Morawiecki.

Zwracał też uwagę na działania PiS-u w obszarze m.in. polityki społecznej, finansów publicznych i modernizacji armii.