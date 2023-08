M.Morawiecki: niebezpieczni ludzie chcą wrócić do władzy; idźcie na wybory i na referendum

15 października idźcie na wybory i na referendum; każdy z nas ma prawo zdecydować o przyszłości Polski; wasze zdanie ma znaczenie - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. "Niebezpieczni ludzie chcą wrócić do władzy" - dodał.

"Polska stoi przed ważnymi decyzjami. To moment, kiedy każdy z nas ma prawo zdecydować o przyszłości Polski. Niebezpieczni ludzie chcą wrócić do władzy. Niebezpieczni dla każdej rodziny" - powiedział w sobotę Morawiecki w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Premier zachęcał do wzięcia udziału w wyborach oraz w referendum 15 października br. Zaznaczył, że referendum to szansa na wyrażenie swojej opinii w czterech kluczowych obszarach. "To my, Polacy, będziemy decydować o majątku narodowym, o wieku emerytalnym, o naszych granicach i o polityce migracyjnej" - dodał szef rządu.

"A czy Platforma Obywatelska i Donald Tusk pytali Polaków o zdanie w sprawie otwartych funduszy emerytalnych? Albo czy pytali Polaków o zdanie w sprawie przyjmowania imigrantów? Czy pytali Polaków o zdanie, gdy prywatyzowali na potęgę majątek państwowy? A czy pytali naszych kochanych seniorów, czy chcą i mają siłę, by dłużej pracować? Czy pytali wreszcie rodziców, kiedy ich dzieci mają iść do szkoły? Odpowiedź jest krótka. Nie pytali" - mówił premier.

Premier podkreślił, że liczy się każdy głos, bo "przyszłość Polski to wspólnota, to solidarność, to współpraca i wspólne działanie".

"Niech nasza decyzja będzie świadomym wyborem. Razem kształtujemy przyszłość Polski. Dlatego proszę 15 października idźcie na wybory i na referendum. Wasze zdanie ma znaczenie. Prawo i Sprawiedliwość służy Polakom. A komu służy Platforma?" - powiedział Morawiecki.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Wraz z wyborami przeprowadzone zostanie referendum, w którym obywatele będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania.

Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".