M. Morawiecki: PiS to wybór, PO - przymus

Prawo i Sprawiedliwość to wybór, a Platforma Obywatelska to przymus; można to dobitnie wykazać na przykładzie obowiązku szkolnego dla 6-latków oraz wieku emerytalnego od 67. roku życia - przekazał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W transmisji live z Tomaszowa Mazowieckiego na Facebooku, premier podsumował działania w ostatnich dniach, a także zwracał uwagę na rozpoczynający się nowy rok szkolny. Zwracał też uwagę na programy społeczne rządu m.in. na wyprawkę i laptopy dla uczniów czwartej klasy. Zachęcał uczniów do nauki, ale też do tego, aby byli dociekliwi, rozwijali swoje talenty i pasje.

Premier życzenia złożył też nauczycielom podkreślając ich ciężką pracę; przypomniał, że od 2024 roku otrzymają kolejną podwyżkę.

Morawiecki mówił, że "rząd PiS daje wybór". "Daliśmy wybór rodzicom, czy posyłać dzieci od 6. czy od 7. roku (życia) do szkoły. A Platforma Obywatelska to przymus. Przymuszała dzieci do szkoły od 6. roku życia, nie dawała tego wyboru rodzicom. Podobnie jak przymus wieku emerytalnego od 67. roku życia. My dajemy ludziom wybór: chcesz, możesz, potrafisz pracuj sobie dłużej. (...) Jeżeli ciężko ci, to możesz przejść na emeryturę według wcześniejszych zasad" - zauważył Morawiecki.

"Prawo i Sprawiedliwość - wybór, Platforma Obywatelska - przymus. Na tych dwóch przykładach 6- i 7-latków i wieku emerytalnego dobitnie można to wykazać" - stwierdził premier.

Przypomniał, że w poniedziałek PiS pokazało pierwszy punkt swojego wielkiego programu na kolejne lata, czyli - jak mówił - konkrety PiS. "Pokażemy więcej z nich na najbliższym spotkaniu programowym w Końskich" - zapowiedział szef rządu. "Jutro kolejny punkt naszego programu i tak będzie już do soboty, do naszego spotkania programowego" - dodał premier.

Morawiecki mówił, że nie może być Polski A, B i C. "Polska jest jedna, to nie jest tylko hasło, to jest sedno mojego działania w polityce, to jest rdzeń programu PiS" - podkreślił.

Szef rządu ogłosił w poniedziałek założenia programu PiS "Przyjazne Osiedle", polegającego na modernizacji i rewitalizacji osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty.

Wśród siedmiu punktów programu "Przyjazne Osiedle" jest: dobudowa wind w blokach, budowa miejsc postojowych dla samochodów oraz garaży, termomodernizacja budynków, remont instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, fotowoltaika na dachach bloków, poprawa akustyki mieszkań oraz architektura zieleni. Program miałby trwać 10 lat, a jego koszt w pierwszym roku funkcjonowania wynieść co najmniej 5 mld zł.

