M.Morawiecki: PO to skrót od "pomyłka olbrzymia"

Premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wywiadzie dla TVP krytykował Platformę Obywatelską. Ocenił, że "myliła się we wszystkim" i gdyby rządziła, zostawiłaby ludzi "samym sobie". "PO, to nie jest skrót od Platforma Obywatelska, tylko od +pomyłka olbrzymia+" - oświadczył.

"Wyobraźmy sobie, co byłoby, gdyby rządzili poprzednicy. Nie byłoby emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł, nie byłoby leków darmowych dla emerytów, tych wszystkich powyżej 75. roku życia, nie byłoby dodatków ciepłowniczych i osłonowych, to wszystko jest pomoc dla emerytów" - wyliczał Morawiecki w czwartkowej rozmowie w TVP Info.

"Państwo liberalne, to państwo, które zostawia ludzi samym sobie" - powtórzył premier.

Jak dodał, PO "myliła się we wszystkim, co tylko planowali - myliła się co do wieku emerytalnego, myliła się co do Rosji i Niemiec, myliła się nawet co do rtęci w Odrze".

M. Morawiecki powiedział też: "PO, to nie jest skrót od Platforma Obywatelska, tylko od +pomyłka olbrzymia+".