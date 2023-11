M. Morawiecki: potrafiliśmy obronić mocny wzrost gospodarczy Polski

Potrafiliśmy obronić mocny wzrost gospodarczy Polski, który jest podstawą naszej polityki społecznej - powiedział w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki po tym, jak złożył dymisję rządu na ręce Marszałka Seniora Marka Sawickiego.

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia podsumował cztery lata swojego rządu. Jak dodał, w tym czasie "spadły" na rząd "cztery wielkie kryzysy".

Jako pierwszy wymienił kryzys pandemiczny spowodowany Covid-19. Jak mówił premier, kryzys ten mógł m.in. doprowadzić do gigantycznego wzrostu bezrobocia, upadłości firm i "jednocześnie do tego, aby polska gospodarka bardzo gwałtownie cofnęła się w rozwoju".

"My nie tylko obroniliśmy poprzez nasze tarcze - antykryzysową, finansową - miliony miejsc pracy, ale uratowaliśmy od bankructwa setki tysięcy firm" - powiedział Morawiecki.

Wskazał, że w naszym kraju nie dochodziło do selekcji pacjentów, co miało miejsce we Włoszech, Hiszpanii, Francji - krajach o wiele bogatszych.

Szef rządu podkreślił, że Polska, nie tylko nie cofnęła się w rozwoju, ale zanotowała również wzrost PKB.

"Od 2019 do końca 2023 r. (...) wzrost gospodarczy to 11 proc. Jeden z absolutnie najwyższych w Unii Europejskiej, a w krajach OECD dla porównania nasi zachodni sąsiedzi i południowi - Czesi, to wzrost przez te cztery lata pół punktu procentowego, strefa euro to wzrost o 3 punkty procentowe przez te cztery lata" - powiedział.

"Potrafiliśmy obronić mocny wzrost gospodarczy, który jest podstawą naszej polityki społecznej" - powiedział Morawiecki.