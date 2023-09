M. Morawiecki: rząd PiS jest depozytariuszem ideałów Solidarności, stara się je realizować

Rząd PiS jest depozytariuszem ideałów Solidarności. Staramy się te ideały realizować m.in. poprzez prowadzoną politykę społeczną i gospodarczą - powiedział w niedzielę w Jastrzębiu-Zdroju premier Mateusz Morawiecki.

"Mówiłem o pawilonie, o centrum edukacyjno-upamiętniającym wielkie jastrzębskie porozumienie, wielkie dzieło górników roku 1980. Warto się zastanowić, czy nasi konkurenci polityczni, to pytanie retoryczne, kontynuowaliby to dzieło, jak oni i ich lewicowi, postkomunistyczni sojusznicy podchodzą do pamięci narodowej, do tradycji, do wiary, do kultury, do upamiętniania wielkich zrywów antykomunistycznych" - powiedział szef rządu.

"To pytanie retoryczne, wiemy doskonale, jak podchodzą" - dodał szef rządu.

Premier stwierdził, że to "rząd Prawa i Sprawiedliwości jest depozytariuszem ideałów Solidarności". "Nie waham się tego powiedzieć. Jesteśmy tymi, którzy starają się te ideały realizować, począwszy, od wielkiej rewolucji godności społecznej, od polityki społecznej" - wskazał. Wymienił m.in. wzrost płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej.

