M. Morawiecki: uzdrowiony budżet nie jest dziurawy jak szwajcarski ser

"Uzdrowiony budżet już nie jest tak dziurawy jak szwajcarski ser. Obecnie jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o skuteczność i jakość budżetu" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki dodał, że "to powoduje, że możemy przeznaczać potężne środki na programy społeczne, takie jak 13. czy 14. emerytury i emerytury stażowe".

W rozmowie z lokalna gazetą premier podkreślił, że nie lubi określenia "Polska A" i "Polska B". "To był model polaryzacyjno-dyfuzyjny naszych poprzedników. Oni widzieli te tereny jako tereny daleko od szosy, żeby się posłużyć tytułem serialu sprzed lat. My zaś widzimy te tereny jako jedne z najpiękniejszych w Polsce, które wszakże muszą się rozwijać nie tylko dzięki turystyce, ale również muszą mieć szansę na rozwój w wielu sektorach gospodarki" - powiedział Morawiecki. Dodał, że - aby możliwe było przyciągnięcie inwestorów - konieczna jest inwestycja w infrastrukturę drogową. Premier podkreślił, że modernizowana będzie m.in. droga S16 zwana kręgosłupem regionu.

"Nowe miejsca pracy, wyższe zarobki, bo to powoduje, że zatrzyma się wreszcie ta depopulacja, która jest zmorą tego regionu" - podkreślił premier i dodał, że ubolewa, że "różne organizacje bardzo często blokują rozwój infrastruktury, tak jakby nie widzieli, jak ważna jest ona dla zwykłego człowieka".

"Żeby matki i babcie nie zostawały same, bo ktoś musi jechać na szparagi do Berlina albo na zmywak do Londynu" - dodał Morawiecki.

W wywiadzie dla "Gazety Olsztyńskiej" premier zapowiedział, że "te wszystkie wielkie inwestycje będą kontynuowane, ale oczywiście pod warunkiem, że do władzy nie wrócą ci, którzy mówią, że pieniędzy nie ma i nie będzie".