M. Morawiecki: Zełenski to jeden z najwspanialszych międzynarodowych przywódców XXI wieku

Zełenski to jeden z najwspanialszych międzynarodowych przywódców XXI wieku; Zełenski to człowiek, który przypomina nam, że prezydent to nie tylko urząd, że jego rola polega na tym, by być ze swoim narodem na śmierć i życie - mówił w niedzielę w Akwizgranie premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz wziął udział we wręczeniu nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu. Wygłosił przemówienie na cześć laureata.

Morawiecki podkreślał, że już pierwsze godziny rosyjskiej inwazji na Ukrainę pokazały, że Zełenski okazał się wielkim bohaterem. "To jeden z najwspanialszych międzynarodowych przywódców XXI wieku. Jego męstwo przypomniało przywódcom UE jak ważna jest suwerenność i niepodległość. To wartości, dla których narody w XXI wieku nadal gotowe są przelewać krew. Gdyby nie jego heroiczna postawa, UE dzieliłaby dzisiaj z Rosja bardzo długi odcinek granicy. Dzięki postawie Wołodymyra Zełenskiego nie udało się zdestabilizować ani naszego regionu, ani całej Europy" - powiedział.

"To wzór dla każdego politycznego przywódcy, możemy się od niego uczyć, czym tak naprawdę to prawdziwe przywództwo jest" - dodał. Zaznaczył, że wojna w Ukrainie to dla Europy szansa na refleksjęo tym, w jaki sposób powrócić do fundamentów zjednoczonej Europy. Podkreślał, że obecnie ważna jest solidarność z Ukrainą. "I dziś ta solidarność płynie" - zaznaczał.

Podkreślał, że Rosja jest antyeuropejska i stanowi antytezę solidarnej i moralnej Europy. "Ta wojna to kolejny przejaw starcia dobra ze złem, i to dobro ma dziś twarz Wołodymyra Zełenskiego i wszystkich ukraińskich obrońców" - mówił. Wskazywał, że Europa szanuje wartości, które w Rosji są dziś sprzeniewierzane.

"UE musi stawiać czoła Rosji, zwalczać ją, bo ona Europę neguje i wartości, które wyznajemy" - mówił szef polskiego rządu. Zaznaczał, że niedzielna uroczystość to kolejny sygnał stopniowego zbliżania się integracji Ukrainy z jej europejską rodziną. "Europa będzie jedynie w pełni zjednoczona wówczas, gdy Ukraina stanie się jej pełnoprawnym członkiem. Wiem, że to wasze marzenie i nasze pragnienie, by tak się stało" - powiedział. Mówił, że "tak długo, jak Ukraina bije się za naszą wolność, tak długo bije serce Europy".

"Dajmy dzisiejszemu laureatowi coś więcej niż tylko nagrodę, dajmy jemu - Wołodymyrowi i całemu narodowi ukraińskiemu - pełne wsparcie. Tylko w taki sposób naprawdę wzmocnimy pokój i bezpieczeństwo Europy. Wołodymyr Zełenski to człowiek, który przypomina nam, że prezydent to nie tylko urząd, że jego rola polega na tym, by być ze swoim narodem na śmierć i życie" - podkreślał szef polskiego rządu.

Morawiecki podkreślał, że czas mija, a ukraiński przywódca i jego naród potrzebują działań tu i teraz. "Stańmy w ich obronie, opowiedzmy się za wolnością, za Ukrainą, za Europą" - apelował.