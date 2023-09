M. Moskal: budżet na ochronę zdrowia jest o 100 mld zł większy niż za naszych poprzedników

W 2023 r. budżet na ochronę zdrowia to będzie blisko 170 mld zł; za czasów naszych poprzedników w 2015 r. to było nieco ponad 70 mld zł - powiedział w sobotę szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal.

Moskal uczestniczył w sobotę w symbolicznym otwarciu inwestycji za niespełna 5 mln zł, która objęła zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy Szpitalu Powiatowym w Janowie Lubelskim.

Zdaniem Moskala, inwestycja "zmienia otoczenie janowskiego szpitala" i pokazuje odejście od niedoinwestowania mniejszych placówek. "To się zmieniło, bo w 2023 r. budżet na ochronę zdrowia to będzie blisko 170 mld zł. Za czasów naszych poprzedników w 2015 r. to było nieco ponad 70 mld zł" - stwierdził.

Moskal poinformował o przekazaniu 15 mln zł na remont i wyposażenie SOR-u przy janowskiej placówce. Przypomniał, że w ostatnich latach zakupiono tam nowy rezonans i tomograf, wybudowano lądowisko i wykonano termomodernizację.

Dyrektor szpitala Renata Ciupak podała, że placówka uzyskała dofinansowanie na zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu wokół placówki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przetarg na wykonawcę rozstrzygnięto w sierpniu 2021 r., natomiast odbiór inwestycji nastąpił 1 września 2023 r.

"W ramach inwestycji wykonaliśmy drogi dojazdowe, pożarowe, parkingi przy szpitalu, zrewitalizowaliśmy teren, zadaszone zostały schody zewnętrzne, wykonaliśmy wiatę dla karetek pogotowia ratunkowego, oświetlenie terenu i ogrodzenie wokół szpitala. Ponadto zainstalowaliśmy system parkingowy z trzema zestawami szlabanów" - wymieniła dyrektor.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę