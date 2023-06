M. Ociepa: apel do polityków opozycji, by w imię bieżącej walki politycznej, nie próbowali wywierać presji na rząd

Wielki apel do polityków opozycji, żeby w imię bieżącej walki politycznej, nie próbowali wywierać presji na rząd - powiedział w poniedziałek wiceszef MON Marcin Ociepa. Podkreślił, że "odpowiedzialny polityk nie tylko waży słowa, ale też zastanawia się, w którym momencie warto zabrać głos".

Ociepa odniósł się w ten sposób do słów lidera PO Donalda Tuska. Tusk podczas sobotniego wystąpienia na wiecu we Wrocławiu skomentował radiowy wywiad prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i powiedział: "Nie usłyszałem ani jednego zdania, nie usłyszałem ani jednego słowa, na temat tego, co dzisiaj dzieje się w Woroneżu, w Rostowie, w Donbasie i w Moskwie. Nic. Prezes Kaczyński udzielił długiego wywiadu dziś rano i jeszcze nie zauważył, że w Rosji wybuchła wojna domowa, że świat stanął na krawędzi".

Wiceszef MON Marcin Ociepa na poniedziałkowej konferencji w Warszawie ocenił, że słowa Tuska "bardzo brzydko się zestarzały i są najlepszym dowodem na to, że być może Donaldowi Tuskowi rzeczywiście chodzi po głowie wojna domowa, natomiast niezwykle istotne jest, żeby każdy z polityków ważył słowa".

"Sytuacja, która ma miejsce w Rosji i na Ukrainie wymaga od każdego z nas odpowiedzialności. Odpowiedzialny polityk nie tylko waży słowa, ale też zastanawia się, w którym momencie warto zabrać głos, a w którym poczekać na bieg wypadków. Kiedy działać, a kiedy komunikować o tym, że się działa. Tutaj wielkim apel do wszystkich polityków, by uważali na to, co mówią" - powiedział Ociepa.

"Obserwowaliśmy zachowania, reakcje polityków opozycji, kiedy rozpoczęto hybrydowy atak na naszą granicę od strony Białorusi z użyciem migrantów. Wówczas politycy opozycji znowu atakowali rząd, później atakowali funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy bronili tej granicy, proponowali nieodpowiedzialne otwieranie granic. Mówiąc w skrócie: popełniali błąd. Kiedy wreszcie mieli okazję się skorygować, mieli okazję ten błąd naprawić i poprzeć budowę ogrodzenia, zapory na granicy z Białorusią, wówczas głosowali przeciwko. Dzisiaj jest ten moment, kiedy można znowu wyciągnąć wnioski z błędów. Wielki apel do opozycji, do Donalda Tuska, żeby te wnioski wyciągnąć" - dodał.

Ocenił, że "nas nie stać na to, żebyśmy w Polsce spierali się o rzeczy fundamentalne". "My możemy się spierać o wiele aspektów życia naszego państwa, ale kwestia bezpieczeństwa, polityki zagranicznej powinna być przedmiotem konsensusu społecznego i politycznego, ale konsensusu wokół suwerenności RP. A podstawowym atrybutem suwerenności RP jest szczelna granica, jest szacunek do munduru żołnierza Wojska Polskiego, funkcjonariusza Policji czy Straży Granicznej" - wskazał sekretarz stanu w MON.

"Dzisiaj to, co się wydarzyło w Rosji, to, co ma miejsce w Rosji, to, co ma miejsce na Białorusi i w Ukrainie, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialności. Wielki apel do polityków opozycji, żeby w imię bieżącej walki politycznej, nie próbowali wywierać presji na rząd, który zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się odpowiedzialny rząd. Jeżeli jakikolwiek polityk chce się zajmować bezpieczeństwem Polski, Polek i Polaków to musi mieć jedną podstawową cechę - zimną krew, chłodną głowę, a nie ulegać emocjom i na wiecach nawoływać do takich czy innych działań" - zaznaczył Ociepa.

Europoseł PiS i lider Republikanów Adam Bielan ocenił, że "Donald Tusk nie pierwszy raz zresztą w swojej dotychczasowej działalności publicznej, politycznej pomylił się w swojej ocenie relacji z Rosją".

Przypomniał, że to "rząd Tuska przyjmował z honorami rosyjskiego ministra spraw zagranicznych we wrześniu 2008 r., zaledwie miesiąc po tym, jak rosyjskie czołgi najechały na niepodległą Gruzję i po tym, jak pan świętej pamięci prezydent udał się z misją czterech innych przywódców naszego regionu, żeby ratować Gruzję przed rosyjską inwazją, miesiąc później Tusk przyjmował w Warszawie razem z Sikorskim Ławrowa".

"Tusk mówiąc o wojnie domowej w Rosji, której niestety nie obserwujemy w tej chwili, użył określenia, które najlepiej pasuje do niego i do sytuacji, którą chciałby osiągnąć w Polsce po najbliższych wyborach parlamentarnych. Tusk wyraźnie sugeruje, że po zdobyciu władzy natychmiast rozpocznie konflikt z prezydentem. Ostatnią rzeczą, której Polska dzisiaj potrzebuje to polityczna wojna domowa rządu, skłóconego rządu, składającego się z partii, partyjek, którego w sensie programowym nic nie łączy, poza chęcią zdobycia czy odzyskania władzy, z prezydentem, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, który reprezentuje Polskę w NATO, będzie nas reprezentować na najbliższym szczycie NATO w Wilnie, gdzie będą zapadały kluczowe decyzje z punktu widzenia przyszłości Ukrainy i relacji Ukrainy z NATO" - zwrócił uwagę Bielan.

Wrócił także do tego, co się działo w Polsce w latach 2007-2010, kiedy "mieliśmy podobną sytuację - premierem był Tusk, a prezydentem świętej pamięci prof. Lech Kaczyński, dochodziło ze strony rządu do żenujących ataków na prezydenta, do odbierania mu prawa krzesła w Brukseli na szczytach UE, do odbierania możliwości użytkowania samolotu rządowego" - mówił europoseł PiS.

Zaznaczył, że "to jest ostatni moment, w którym możemy sobie pozwolić na tego rodzaju polityczną wojnę domową, którą chce w Polsce po jesiennych wyborach parlamentarnych, zafundować nam Donald Tusk".

"Ten wybór, przed którym stanął jesienią Polacy to wybór między silną Polską w Europie, a silną pozycją Berlina w Warszawie" - ocenił.