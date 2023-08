M. Ociepa o ministreze zdrowia: rozumiem intencje, ale nam, politykom, wolno mniej

Rozumiem intencje ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - obrony dobrego imienia resortu, ale z drugiej strony zawsze nam, politykom, wolno mniej, a w sposób szczególny wolno mniej ministrowi - powiedział we wtorek w Polsat News prezes stowarzyszenia OdNowa RP, wiceszef MON Marcin Ociepa.

Ociepa pytany we wtorek w Polsat News o to, czy minister zdrowia Adam Niedzielski, ujawniając dane wrażliwe lekarza, poszedł o krok za daleko, odpowiedział: "To jest pytanie, na które sam powinien sobie odpowiedzieć minister Adam Niedzielski".

"Na pewno powinniśmy być niezwykle ostrożni jako funkcjonariusze publiczni. Rozumiem intencje ministra Niedzielskiego - obrony dobrego imienia resortu, pokazywania prawdy opinii publicznej, ale z drugiej strony zawsze nam wolno mniej. Nam, politykom, wolno mniej, a w sposób szczególny wolno mniej ministrowi" - ocenił Ociepa.

Podkreślił, że "zachowanie pewnej pokory i powściągliwości jest niezwykle istotne". "Czy w tej sprawie przekroczono czerwoną linię, to jest już do oceny przełożonych ministra Niedzielskiego" - dodał.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski zamieścił na Twitterze dwa wpisy, w których odniósł się do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Faktach TVN.

"Kłamstwa Fakty TVN. We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!" - napisał minister w pierwszym wpisie. "Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w Fakty TVN +żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty+. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś" - dodał Niedzielski w drugim wpisie.