M.Ociepa: ZP zaprezentuje niespodzianki na listach wyborczych, ale najpierw chcemy pokazać program

Zjednoczona Prawica zaprezentuje niespodzianki na listach wyborczych, ale najpierw chcemy pokazać program, aby polityka miała treść, a nie tylko twarze - mówił w czwartek w Studiu PAP wiceszef MON, prezes stowarzyszenia OdNowa RP Marcin Ociepa.

Ociepa w czwartek w Studiu PAP pytany, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w przeciwieństwie do innych komitetów wyborczych nie prezentuje jeszcze swoich list wyborczych przypomniał, że ich rejestracja ma miejsce na początku września. W jego ocenie, ogłaszane ich wcześniej ma wyłącznie charakter komunikacji wewnątrzpartyjnej, a nie do obywateli.

Pytany, czy pojawią się niespodzianki na listach PiS stwierdził, że Zjednoczona Prawica będzie chciała zaprezentować pewne niespodzianki na listach wyborczych. "Ale my chcemy najpierw pokazać program" - dodał.

"Część (programu) już trochę pokazaliśmy, ale ten duży program będzie zaprezentowany we wrześniu. Ja nie mogę ujawnić, kiedy, ale to jest bardzo ważne, żeby to połączyć z tym programem, żeby polityka miała treść, a nie tylko twarze. Bo twarze mogą być najpiękniejsze, najmądrzejsze, ale cóż z tego, jeśli za tym nie będzie żadnej treści" - powiedział wiceminister.

Ociepa zaznaczył, że przekrój wiekowy kandydatów będzie duży. "Reprezentacja parlamentarna powinna być taka, jakie jest nasze społeczeństwo" - zaznaczył. "Potrzebujemy przedstawicieli młodego, średniego i starszego pokolenia" - dodał.

Według zapowiedzi polityków PiS, pełny program wyborczy partii ma zostać zaprezentowany we wrześniu.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/ociepa-kolodziejczak-w-100-wpisuje-sie-w-prorosyjska-polityke-tuska oraz https://wideo.pap.pl/