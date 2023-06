M. Paprocka: cieszy deklaracja PiS o poparciu projektu prezydenta; pytanie, czy opozycja odpowie "na sprawdzam" prezydenta

Cieszy deklaracja PiS o poparciu projektu noweli ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów; pytanie, czy opozycja odpowie "na sprawdzam" prezydenta i do poparcia tego projektu dołączy, a jeśli nie, to jak to będzie tłumaczyć - powiedziała w Polskim Radiu 24 prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Sejm we wtorek wieczorem ma przystąpić do pierwszego czytania prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów. Drugie czytanie miałoby się odbyć w piątek.

"Liczę na to, i pan prezydent liczy na to, że ta ustawa zostanie jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu uchwalona" - powiedziała Paprocka we wtorek w Polskim Radiu 24.

Zaznaczyła, że "kiedy prezydent zgłaszał tę inicjatywę w ubiegły piątek, określając jej ramy, mówił też, że jest to takie bardzo poważne +sprawdzam+ dla opozycji". "Bo, jeżeli pan prezydent proponuje wykreślenie środków zaradczych, czyli tego, co budzi największe wątpliwości po stronie opozycyjnej, czyli tego słynnego zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat, pan prezydent proponuje wzmocnienie transparentności działania komisji. Dzisiaj zapisy mówią o tym, że rozprawy mają być jawne, pan prezydent proponuje, żeby wszystkie posiedzenia komisji były jawne" - powiedziała Paprocka.

Oczywiście - jak dodała - z wyłączeniem tych na których będą się pojawiać klauzulowane informacje, to oczywiste".

Jak mówiła, prezydent proponuje również, aby w komisji nie mogli zasiadać posłowie i senatorowie, "co ma wzmocnić taki ekspercki charakter tej komisji". "Więc są to zmiany punktowe, ale istotne. Odpowiadające na te wątpliwości, które w debacie publicznej się pojawiły. Jeżeli zatem kwestie formalne, kwestie związane z punktową nowelizacją, ale te co do których dyskusja była najbardziej gorąca z tej ustawy zostaną usunięte (...), to wtedy jest pytanie do strony opozycyjnej, jeżeli są zmiany zaproponowane tak daleko, to czy, aby na pewno chodzi o względy formalne czy jednak chodzi o niechęć, a mówiąc wprost strach przed stanięciem przed komisją" - powiedziała prezydencka minister.

Na uwagę, że rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt noweli ustawy, Paprocka odparła, że "bardzo ta deklaracja cieszy". "Pytanie, czy opozycja faktycznie odpowie na +sprawdzam+ pana prezydenta i do poparcia tej ustawy dołączy, a jeśli nie, to jak to będzie tłumaczyć" - podkreśliła Paprocka.

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. 2 czerwca prezydent poinformował o przygotowaniu projektu nowelizacji tej ustawy i tego dnia projekt trafił do Sejmu.

Zgodnie z prezydencką propozycją w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie mogą zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; ponadto odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.