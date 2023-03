M. Paprocka dla "Naszego Dziennika": Liczymy na szybkie rozpatrzenie wniosku do TK ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Liczymy na szybkie rozpatrzenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedziała "Naszemu Dziennikowi" minister w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

Paprocka przypomniała, że inicjatywa testu bezstronności została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w ubiegłym roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy.

"To była inicjatywa dla obywatela. Strona postępowania może złożyć taki wniosek, jeżeli ma wątpliwości co do bezstronności sądu, ale musi wykazać, że mają one związek z konkretną sprawą. Poza tym strona musi się liczyć z tym, że to postępowanie zostanie w związku z tym wydłużone" - podkreśliła minister.

Jednak - jak dodała - w świetle przyjętych regulacji procedura testu byłaby wszczynana bez wpływu uczestnika postępowania i mogłaby trwać np. kilka miesięcy.

Paprocka oznajmiła, że we wniosku prezydenta do TK jest też podniesiona kwestia przekazania całego pakietu spraw z innych pionów sądownictwa do jednego sądu w Polsce - Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajmuje się kontrolą administracji publicznej. Zaznaczyła, że te rozwiązania również rodzą poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucją i sprawności tych postępowań.

"Jeżeli wszystkie sprawy skupiać ma jeden sąd, nawet duży, to można mieć wątpliwości, czy jest to prawidłowo ukształtowany system dostępu do sądu" - stwierdziła.

"Liczymy na szybkie rozpatrzenie tego wniosku" - powiedziała Paprocka.