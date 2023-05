M. Paprocka: Kancelaria Prezydenta i służby prawne będą bardzo wnikliwie przyglądać się projektowi noweli ws. TK

Kancelaria Prezydenta, a w szczególności służby prawne, będą bardzo wnikliwie przyglądać się projektowi nowelizacji ustawy o TK ws. zmniejszenia pełnego składu Trybunału - powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Według wiceszefa MKiDN Jarosława Sellina, który również być gościem sobotniej audycji "Śniadanie w Trójce" w Programie Trzecim Polskiego Radia, TK ma problemy i obowiązkiem władzy jest naprawienie tej sytuacji.

W czwartek w Sejmie posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Celem projektu - według jego autorów - jest "usprawnienie działalności Trybunału". W proponowanych przepisach chodzi o zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do dziewięciu sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Jak podkreśliła w sobotę minister w KPRP Małgorzata Paprocka, z punktu widzenia prezydenta najistotniejsze jest, aby "po pierwsze - Trybunał działał, a po drugie - aby nie było prawnych podstaw do kwestionowania wyroków TK, ponieważ TK jako jedyny organ w państwie może stwierdzać zgodność z Konstytucją ustaw". "Nie może tego robić nikt inny. Pan prezydent przede wszystkim na sprawę patrzy z tej perspektywy. Co do samego projektu, to jest projekt, który ukazał się przedwczoraj dopiero na stronach sejmowych. Nie odbyło się nawet jeszcze pierwsze czytanie" - przypomniała.

Paprocka zapewniła, że "Kancelaria Prezydenta, a w szczególności służby prawne, będą bardzo wnikliwie przyglądać się projektowi". "Również temu, jak będzie ten projekt procedowany i czy finalnie w ogóle stanie się ustawą. Natomiast na ten moment o żadnej decyzji pana prezydenta w tej sprawie mówić nie można" - powiedziała.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin zwrócił uwagę, że "obowiązkiem władzy ustawodawczej jest reagowanie w sytuacji, kiedy widzi, że ważny organ państwa polskiego nie działa". "Nie chcę oceniać, jaka jest tam sytuacja wewnętrzna. (...) Realistycznie na to spójrzmy: jest klincz i w związku z tym ten ważny organ państwa polskiego ma problemy z działaniem. W związku z tym obowiązkiem władzy ustawodawczej jest naprawienie tej sytuacji, żeby ten organ działał, bo on jest potrzebny. Jego werdykty są po prostu potrzebne. Taka jest idea tej inicjatywy posłów" - zaznaczył.

W sobotę przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast powiedział PAP, że komisja zacznie prace nad projektem noweli ws. zmniejszenia pełnego składu TK podczas kolejnego posiedzenia Sejmu 24-26 maja br. Dopytywany o przewidywany czas procedowania projektu ustawy, odparł, że "nie jest to długi projekt", więc całość powinna zająć nie więcej niż "jedno posiedzenie".

TK na 30 maja wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wniosek prezydenta w tej sprawie, złożony w trybie kontroli prewencyjnej, Trybunał ma rozpatrzyć w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Obecnie do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK. Od miesięcy w TK trwa jednak spór o kadencję prezes Przyłębskiej, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie.

Trwający w TK spór związany jest z tym, że według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej - jako prezesa TK - upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r. i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Według samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów, jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

Na początku stycznia sześciu sędziów TK, w tym wiceprezes Mariusz Muszyński, skierowało pismo do Julii Przyłębskiej i prezydenta, w którym żądają od niej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa.

Na początku marca służby prasowe TK podały, że prezes Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które "bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału".

Na początku kwietnia do TK wpłynęło pismo pięciu sędziów TK, w którym informowali oni o gotowości podjęcia prac nad wnioskiem prezydenta ws. ustawy o SN, ale w piśmie wskazali jednak, że wszelkie działania Przyłębskiej, które są przypisane prezesowi TK, są nieskuteczne i łamią obowiązujące prawo. Pięciu sędziów zaapelowało też o zwołanie Zgromadzania Ogólnego TK i wybór nowego prezesa. Odnosząc się do tego pisma, sędzia TK Jarosław Wyrembak stwierdził, że wpisuje się ono w ciąg działań poważnie zagrażających polskiej racji stanu.