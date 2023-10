M. Paprocka: planowanie zmiany przepisów uchwałami Sejmu to zakładanie działania poza prawem

Ktoś, kto zakłada, że będzie zmieniał obowiązujące powszechnie przepisy uchwałami Sejmu, z góry zakłada działanie poza prawem - powiedziała we wtorek minister w KPRP Małgorzata Paprocka. Podkreśliła również, że prezydent Andrzej Duda nie widzi potrzebny skracania konstytucyjnej kadencji Sejmu.

Prezydencka minister była we wtorek pytana w programie "Siódma 9 Poranek rozgłośni katolickich" o ewentualną współpracę prezydenta Dudy z nowym rządem w zakresie zmian dotyczących m.in. sądownictwa i telewizji publicznej.

"Na pewno pan prezydent będzie prowadził sprawy polityczne w taki sposób, jak robił to przez 8 lat swojej prezydentury. Poglądy prezydenta na wiele kwestii są jasne. (...) Przestrzegam też przed takim straszeniem, bo to już słychać w wypowiedzi wielu polityków dzisiejszej opozycji i straszenia hamowaniem jakichś mitycznych reform przez pana prezydenta. Prezydent będzie decydował o ustawach wtedy, kiedy do niego trafią od marszałka Sejmu" - mówiła Paprocka.

Minister była też pytana, o stanowisko prezydenta wobec ewentualnych prób zmiany prawa np. uchwałami Sejmu i pojawiające się w mediach w tym kontekście zapowiedzi dotyczące planów reformy sądownictwa i TVP. Odparła, że prezydent jest otwarty na dialog ws. zmian w tych obszarach. "Natomiast muszą być zachowane ramy konstytucyjne, a nie z góry zakładanie, że działamy metodami pozaprawnymi" - stwierdziła.

"Uchwały Sejmu nie są w katalogu powszechnie obowiązującego porządku prawnego i ktoś, kto zakłada, że będzie w ten sposób zmieniał obowiązujące powszechnie przepisy, z góry zakłada działanie poza prawem" - zaznaczyła.

Na pytanie, czy Andrzej Duda będzie czekał z desygnowaniem kandydata na premiera do pierwszego posiedzenia Sejmu, odpowiedziała: "Prezydent, mając wiedzę, która wynika z konsultacji (z komitetami wyborczymi - PAP) w konstytucyjnym terminie podejmie decyzję".

"Formalnie desygnowanie powinno nastąpić po pierwszym posiedzeniu Sejmu, bo na pierwszym posiedzeniu Rada Ministrów składa dymisję. Pan prezydent będzie obserwował sytuację podczas pierwszego posiedzenia. Kiedy dokładnie będzie desygnowanie, ta decyzja jeszcze przed nami" - powiedziała Paprocka. Podkreśliła przy tym , że prezydent nie widzi żądnych powodu, aby skarać konstytucyjną kadencję Sejmu.

Prezydent wyznaczył termin inauguracyjnego posiedzenia Sejmu na 13 listopada. Podsumowując w ub. tygodniu konsultacje z komitetami wyborczymi, Andrzej Duda przekazał, że są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na premiera jest Mateusz Morawiecki, a kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - jest Donald Tusk.