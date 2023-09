M.Pęk: niemiecki europoseł powiedział, że jeżeli PO wróci do władzy, to zaakceptuje pakt migracyjny - o tym będą te wybory

Europoseł niemieckiej CDU Michael Gahler powiedział, że jeśli po październikowych wyborach do władzy w Polsce powróci PO, to nowy rząd zaakceptuje narzucony przez Brukselę pakt migracyjny. I o tym będą te wybory - napisał w mediach społecznościowych wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS).

Jak informuje internetowy portal telewizji TVP Info, wywiadzie dla radia Deutschlandfunk europoseł niemieckiej CDU (będącej częścią EPL) Michael Gahler stwierdził, że po wyborach Polska rządzona znów przez PO zaakceptowałaby narzucony przez Brukselę pakt migracyjny.

"W październiku jest możliwe, że w Polsce powstanie nowy rząd. Mam nadzieję, że moi polityczni przyjaciele wraz z koalicjami będą prowadzili inną politykę. Przypominam sobie rok 2015, krótko zanim PiS doszedł do władzy, miało miejsce porozumienie o rozmieszczeniu 165 tysięcy migrantów. Ówczesny rząd przyjął kilka tysięcy osób. Oznacza to, że politycznie nie zależy to od samego kraju, ale od konkretnej partii, która w Polsce rządzi. Podobnie jak na Węgrzech, ale to w Polsce niebawem będą wybory" - mówił niemiecki polityk.

Do wypowiedzi Gahlera nawiązał w piątek na Twitterze Pęk: "Europoseł niemieckiej CDU Michael Gahler powiedział, że jeśli po październikowych wyborach do władzy w Polsce powróci PO, to nowy rząd zaakceptuje narzucony przez Brukselę pakt migracyjny. I o tym będą te wybory!".