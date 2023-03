M. Pęk (PiS): nadal będziemy domagać się prac nad projektem uchwały ws. obrony dobrego imienia Jana Pawła II

Nadal będziemy domagać się procedowania naszego projektu uchwały ws. obrony dobrego imienia Jana Pawła II; wyrażamy stanowczy protest wobec blokowania tej inicjatywy, nie pozwolimy zniszczyć wizerunku najwybitniejszego Polaka w historii - oświadczył w czwartek wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS).

Pęk wygłosił oświadczenie ws. obrony dobrego imienia Jana Pawła II. skierowane do marszałka Tomasza Grodzkiego na zakończenie posiedzenia Senatu. Podkreślił, że składa oświadczenie zarówno w swoim imieniu jak i licznie podpisanych pod nim senatorów PiS.

Wicemarszałek przypomniał, że klub PiS 16 marca złożył projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Jak zauważył, marszałek Senatu do dzisiaj nie nadał projektowi biegu i nie skierował go do rozpatrzenia. Dodał, że pomimo próśb o skrócenie terminów regulaminowych, marszałek nie skorzystał z przysługujących mu uprawnień.

"W związku z brakiem jasnej deklaracji ze strony pana marszałka i przedstawicieli większości senackiej, że projekt znajdzie się w porządku kolejnego posiedzenia Senatu, pragniemy wyrazić stanowczy protest wobec blokowania inicjatywy PiS w tak ważnej dla Polaków sprawie. Zapewniamy, że będziemy nadal domagać się procedowania projektu uchwały" - zadeklarował Pęk.

"W dniu dzisiejszym pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek wobec osoby świętego Jana Pawła II i jednoznacznie stanąć w obronie jego dobrego imienia" - podkreślił wicemarszałek.

Jak dodał, senatorowie PiS "zdecydowanie potępiają medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież, święty Jana Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii". "Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści" - oświadczył Pęk.

"Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej stref wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce" - przypomniał wicemarszałek Senatu.

Podkreślił, że senatorowie PiS "wyrażają szacunek dla dzieła Jana Pawła II i jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata". "Jako senatorowie wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy stanęli w obronie świętego Jana Pawła II" - powiedział Pęk.

Na początku środowego posiedzenia Senatu Pęk wyraził ubolewanie, że w porządku obrad nie znalazł się projekt uchwały PiS ws. JP II ani projekt uchwały w sprawie zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Jak dodał, w przypadku projektów uchwał ws. JP II marszałek Tomasz Grodzki nie nadał nawet numerów druku projektom; z tego powodu nie może nawet złożyć wniosku o poszerzenie porządku obrad o punkt obejmujący rozpatrzenie projektu uchwały PiS.

Grodzki odparł, że obecnie dyskusja na temat wprowadzenia pod obrady projektu uchwały ws. Jana Pawła II jest bezprzedmiotowa. "Wniosek w kwestii uchwały (dot.) Jana Pawła II, dyskusja nad nim dzisiaj jest bezprzedmiotowa, ponieważ procedura nie została wszczęta" - mówił marszałek Senatu.

Przypomniał, że to Senat ustanowił rok 2020 rokiem Jana Pawła II, że to Senat w styczniu 2021 roku podjął uchwałę na zakończenie roku Jana Pawła II, w którym wyraził uznanie, cześć i chwałę dla wielkiego papieża Jana Pawła II.

9 marca br. Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież - św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii".

Uchwała została przyjęta po wyemitowanym w TVN 24 reportażu "Franciszkańska 3", dotyczącym tego, co metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży (lata 1964-1978). Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego. W reportażu pojawiły się wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".