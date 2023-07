M. Pęk: przeciąganie prac w Senacie nad 800 plus pokazuje hipokryzję PO

Najpierw wzywali, że 800 plus trzeba wprowadzić jak najszybciej, a teraz twierdzą, że nie jest to pilna ustawa; to jasno pokazuje hipokryzję PO oraz to, że ta partia działa pod publiczkę - mówił PAP wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) komentując decyzję marszałka Tomasza Grodzkiego.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że izba wyższa nie zajmie się ustawą podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł na ostatnim posiedzeniu, gdyż nie jest to pilna ustawa. "Pracujemy starym, dobrym trybem: komisje, konsultacje i dopiero debata plenarna. Mamy (..) zawsze 30 dni, a przypadku ustaw pilnych 20 dni. Ta ustawa nie jest pilna, więc będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu" - oświadczył Grodzki.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że szef PO Donald Tusk jeszcze niedawno wzywał rząd do pilnego wprowadzenie 800 plus już od czerwca. "Szybko, bo ludzie czekają, należy im się, a dziś pan marszałek nie jest już zainteresowany tym, ani nawet wprowadzeniem jakiejkolwiek sensownej poprawki, ani przyspieszeniem wejścia w życie ustawy, ani nawet przyspieszeniem procedowania nad ustawą" - wyliczał Pęk.

"Widać, że była to typowa PR-owa gra Donalda Tuska pod publiczkę" - ocenił senator PiS.

Pęk zaznaczył jednocześnie, że "na szczęście przeciąganie prac nad ustawą nie będzie miało wpływu na całokształt ustawy i termin jej wejścia w życie".

"Poczekajmy jednak co wymyślą, jeśli chodzi o poprawki na kolejne posiedzenie Senatu, bo zapewne będą chcieli jakoś populistycznie ten program przelicytować" - dodał.

W ubiegły piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.