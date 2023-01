M. Pęk: senator Jacek Bury pokazał, jak za pomocą ogórka zrobić z siebie buraka

Dzisiaj senator Jacek Bury, przedstawiciel izby o szczególnym prestiżu - jak to często mówi marszałek Tomasz Grodzki - pokazał, jak za pomocą ogórka zrobić z siebie buraka - ocenił wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS). Jak mówił, potwornie radykalizuje się scena polityczna, co też widać w Senacie.

Senator koła parlamentarnego Polska 2050 Jacek Bury był w niedzielę jednym z gości programu "Woronicza 17" w TVP Info. Między prowadzącym program Miłoszem Kłeczkiem a senatorem doszło do zdecydowanej wymiany zdań m.in. na temat Orlenu, sytuacji na rynku paliw w Polsce i ich cen po powrocie 23-proc. VAT-u, senator prezentował też plansze z danymi nt. paliw w różnych krajach Europy.

Między dziennikarzem i senatorem doszło do wymiany argumentów ad personam, senator Bury mówił do dziennikarza, że "dużo zarabia, dobrze w Telewizji Publicznej płacą i stać go na tankowanie". "Pan więcej zarabia, bo pan jest przedsiębiorcą, który sprzedaje rosyjskie ogórki, jeżeli dobrze pamiętam" - odparł prowadzący program.

Dalej Bury mówił o strukturze i polityce Orlenu. "Kryjecie to, że ktoś okrada Polaków, to jest problem" - zarzucił prowadzącemu program senator Polski 2050. Dziennikarz mówił, by nie zarzucać, że jego stacja kryje kogoś, kto oszukuje Polaków, bo to jest kłamstwo i oszczerstwo.

Dalej doszło do kolejnej burzliwej wymiany zdań, prowadzący powtórzył, że senator Bury "handluje rosyjskimi ogórkami". Po tych słowach polityk wstał, podszedł do dziennikarza i zdecydowanym ruchem ręki położył przed nim ogórka rozgniatając go. "Jest pan swego rodzaju mendą, proszę to jest dla pana" - powiedział Bury. Oskarżył też dziennikarza o brak profesjonalizmu i brak możliwości merytorycznej debaty.

Prowadzący program odrzucił rozgniecionego ogórka w stronę miejsca, przy którym siedział senator Bury mówiąc, że "osiągnął poziom dna" i zrealizował zaplanowaną wcześniej "szopkę medialną". Po tym senator Bury opuścił studio programu.

"Dzisiaj pan senator Bury, przedstawiciel tej izby refleksji, izby o szczególnym prestiżu - jak to często mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a szczególnie mówi o swoich senatorach, pan senator Bury jest senatorem, który stoi murem za marszałkiem Grodzkim - pokazał, jak za pomocą tego ogórka zrobić z siebie buraka, mówiąc kolokwialnie" - powiedział wicemarszałek Pęk w niedzielę wieczorem w TVP3 Kraków, pytany o tę sytuację.

Niestety - jak mówił - "z przykrością stwierdzam, że tego +soku z buraka+ przysłowiowego w Senacie jest coraz więcej". "Potwornie się radykalizuje obecna scena polityczna. Ta radykalizacja pojawiła się również w Senacie" - ocenił wicemarszałek.

Wspomniał też o "skandalicznych wypowiedziach" senatora Stanisława Gawłowskiego i Marcina Bosackiego. "To są tak zwani frontmani Paktu Senackiego, to są frontmani tej drużyny marszałka Grodzkiego" - powiedział Pęk.

"Nic dobrego to nie wróży. Widać, że przed nami bardzo ciężki, bardzo brutalny rok wyborczy. Rozkręca się kampania w bardzo trudnym czasie tak obiektywnie rzecz biorąc. Więc ja mogę tylko z tego miejsca zaapelować do kolegów senatorów, żeby wzięli pod uwagę to, z jakimi problemami obecnie państwo polskie się zmaga. Jest gdzieś granica hejtu, jest gdzieś granica cyrku politycznego. Najważniejsza jest w tym momencie sprawa odpowiedzialności za Polskę i za pokój w tym regionie" - podkreślił senator PiS.