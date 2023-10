M. Pietrzak: przekazaliśmy do pomocy pracowników Krajowego Biura Wyborczego do delegatury w Warszawie

Przekazaliśmy do pomocy pracowników Krajowego Biura Wyborczego do delegatury w Warszawie, żeby chociaż takiej technicznej pomocy im udzielić, żeby ułatwić im pracę. To przyspieszenie wyraźnie nastąpiło - przekazała w poniedziałek szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej zostali zapytani w poniedziałek na konferencji prasowej o komisje znajdujące się poza Polską. Jak pytał dziennikarz, członkowie zagranicznych komisji skarżą się, że - mimo policzonych głosów - nie mogą wyjść z komisji.

Jak wyjaśnił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak sytuacja dotyczy okręgu nr 19, czyli okręgowej komisji wyborczej nr 1 w Warszawie. "Należy zwrócić uwagę, po pierwsze, że ta okręgowa komisja obejmuje swoim zakresem działania rekordową liczbę obwodowych komisji wyborczych, bo blisko 1,3 tys. Z tego faktycznie również obejmuje zagranicę - to jest 420 komisji obwodowych" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że jest to kwestia z jednej strony organizacji pracy okręgowej komisji wyborczej, a z drugiej spływu protokołów z obwodowych komisji wyborczych, jednocześnie z zagranicy i z miasta stołecznego Warszawy. Podkreślił, że to "na pewno utrudniło na bieżąco sprawdzanie protokołów".

"Faktycznie, te godziny wysłania i potwierdzenia nie są właściwe, bo to trwa za długo. Podjęliśmy interwencję. Sam osobiście rozmawiałem z przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej. Uległo to trochę przyspieszeniu i mam nadzieję, że w większości te protokoły zostaną przyjęte" - podkreślił.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaznaczyła, że "nastąpiło spiętrzenie tej pracy", ale w tej chwili "zostało to już udrożnione". "Zostało nam za granicą w tej chwili tylko 14 protokołów, które nie spłynęły. Biorąc pod uwagę, że tego czasu trochę jest, to dobrze wróży" - oceniła.

Przypomniała, że wszystko trzeba zweryfikować i sprawdzić. "To jest naprawdę żmudna praca, którą trzeba rzetelnie wykonać, bo ona ma przełożenie na prawidłowe ustalenie wyników głosowania. Sędziowie, którzy są w okręgowej komisji, muszą to na spokojnie posprawdzać" - wskazała.

"Przekazaliśmy do pomocy pracowników Krajowego Biura Wyborczego do delegatury w Warszawie, żeby chociaż takiej technicznej pomocy im udzielić, żeby ułatwić im pracę. To przyspieszenie wyraźnie nastąpiło" - podkreśliła.