M.Przydacz: bezpieczeństwo, gospodarka i szacunek do historii to trzy filary wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce

Bezpieczeństwo, gospodarka i szacunek do historii to trzy filary wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce - mówił w środę w TVP Info szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydent Wołodymyr Zełenski z małżonką Ołeną Zełenską złożył w środę z oficjalną wizytą w Polsce. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, wziął udział w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczego, a wieczorem wygłosił przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie podczas spotkania z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce.

"Bezpieczeństwo, gospodarka i szacunek do historii to trzy filary dzisiejszych dyskusji, dzisiejszej wizyty" - powiedział Przydacz.

Jak mówił, środowe rozmowy w Warszawie toczyły się wokół tematyki bezpieczeństwa - tego, jak zatrzymać i odstraszać Rosję - a także wokół tematyki gospodarczej i ekonomicznej, tj. jak w przyszłości budować relacje gospodarcze, także dla dobra polskiej gospodarki. Ponadto, dodał, w rozmowach pojawiła się także "tematyka historyczna, prawda historyczna i szacunek do tego, co się wydarzyło". "A wiemy, że w reakcjach polsko-ukraińskich czasami bywało nie najlepiej" - powiedział.

Przydacz przyznał, że w rozmowie zarówno z prezydentem Dudą, jak i premierem Morawieckim, pojawił się też temat związany ze zbrodnią wołyńską. "Wszyscy mamy świadomość, jak ważna jest pamięć historyczna dla Polaków i jak ważna jest dla Polaków i Ukraińców prawda historyczna, bo prawdziwa przyjaźń i prawdziwe relacje pomiędzy narodami mogą być budowane tylko w oparciu o prawdę, a prawdę wszyscy znamy" - powiedział Przydacz.

Przypomniał przy tym, że prezydent Zełenski mówił w Warszawie, że każdy człowiek, który zginął, bez względu na to kiedy, zasługuje na szacunek i na odkrycie jego imienia i nazwiska. "To jest jasne, że mówimy o kwestii poszukiwań i ekshumacji" - stwierdził Przydacz.

"Dziś prezydent Zełenski mówi Polakom: ci wszyscy, którzy zginęli gdzieś wiele lat temu w różnych okolicznościach, i podczas Rzezi Wołyńskiej i II wojny światowej i wcześniej podczas innych bitew, zasługują na to, żeby odnaleźć ich groby, pochować ich z szacunkiem, postawić krzyż i imię, i nazwisko" - powiedział. Podkreślił, że takie jest oczekiwanie Polaków i zapowiedział też, że strona polska będzie nadal pracować nad tym, by w momencie, kiedy pozwolą na to warunki bezpieczeństwa na Ukrainie doszło do konkretnych działań.

Przydacz mówił też, że jednym z ważnych elementów wizyty prezydenta Zełenskiego było Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarcze, na którym pojawiło się ponad 400 przedsiębiorców. "Jasnym jest, że po wojnie Ukraina będzie obudowywana za środki międzynarodowe (...) i polski biznes, polscy przedsiębiorcy, muszą być częścią tego procesu" - powiedział przypominając, że podkreślał to także w trakcie wizyty prezydent Zełenski.

Zaznaczył, że rolą polityków i dyplomatów jest stworzenie warunków dla przedsiębiorców. "I my chcemy to robić już dzisiaj myśląc o przyszłości, dlatego m.in. przekonaliśmy naszych ukraińskich partnerów do przegłosowania ustawy, która daje specjalny status Polakom funkcjonującym w gospodarce ukraińskiej" - przypomniał Przydacz.

Dodał, że tematem rozmów był także problem związany z ukraińskim zbożem. "Dla pana prezydenta sytuacja polskich rolników jest bardzo ważna, ale tutaj narzędzia przede wszystkim ma Unia Europejska, Komisja Europejska, przecież jesteśmy w ramach jednolitego rynku, w ramach wielkiej unii celnej i to, co się dzieje na granicach jest regulowane przez Brukselę" - mówił.

Przyznał, że narzędzia ma w tym zakresie również polski rząd, który działa, by rozwiązać problem, a także strona ukraińska ma pewna zadania do wykonania.