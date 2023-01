M.Przydacz: bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i sytuacja na Ukrainie tematami prezydenckiej wizyty na Łotwie

Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, sytuacja na Ukrainie i wsparcie dla tego kraju wobec rosyjskiej agresji, a także m.in. współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza będą głównymi tematami rozpoczynającej się we wtorek wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Łotwie - przekazał szef BPM Marcin Przydacz.

Polski przywódca wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Duda rozpoczną we wtorek po południu trzydniową, oficjalną wizytą na Łotwie. Andrzej Duda spotka się z prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem, premierem Artursem Kriszjanisem Karinszem oraz przedstawicielami Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza dominującym tematem rozmów będą sprawy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Na wtorkowym briefingu minister przypomniał, że za kilka miesięcy (11-12 lipca) w Wilnie odbędzie się szczyt NATO, więc państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej pracują już nad agendą tego spotkania.

"To, co dla nas jest najważniejsze, to dalsza adaptacja Sojuszu do zagrożeń, które płyną z kierunku wschodniego, dalsze zmiany w zakresie obecności wojskowej, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i żołnierzy" - powiedział Przydacz. Podkreślił, że prezydent od lat zabiega o to, "by jak najwięcej Sojuszu było obecne na terytorium Polski i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej". Minister zauważył również, że proces ten jest realizowany od szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku.

Przydacz zapowiedział, że tematem rozmów na Łotwie będzie również sytuacja na Ukrainie. Szef BPM podkreślał zarówno polską, jak i łotewską aktywność w zakresie wspierania Ukrainy wobec rosyjskiej agresji; zadeklarował, że Polska i Łotwa będą aktywnie zabiegały, również na zachodzie Europy, o jak największe wsparcie dla Ukrainy. "Mamy tu duże sukcesy w ostatnich tygodniach i miesiącach, choćby kwestia baterii Patriot. To, co wydawało się dla wielu niemożliwe, zostało zrealizowane. Podobnie jeśli chodzi o koalicję pancerną - koalicję międzynarodową w zakresie przekazywania czołgów" - powiedział, dodając, że to prezydent Andrzej Duda "jako pierwszy we Lwowie zainicjował ten proces".

"Udało się przekonać wielu naszych partnerów z zachodu Europy, począwszy od oczywiście Hiszpanii, Finlandii, także i Holandia, Kanada, finalnie także i Stany Zjednoczone i Republika Federalna Niemiec" - podkreślił Przydacz.

Kolejnym ważnym tematem prezydenckiej wizyty na Łotwie - kontynuował minister - będzie współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza. "Łotwa jest tu istotnym dla nas partnerem, ta współpraca państwa regionu infrastrukturalna, energetyczna jest tu kluczowa, mając tu także i na uwadze fakt, że dziś istnieje pilna konieczność pogłębiania tej polityki dywersyfikacji. Polska zrobiła już tu wiele, będziemy wspierać także i naszych partnerów bałtyckich w dalszej synchronizacji ich systemu energo-elektrycznego do systemu europejskiego i budowanie odporności (...) w zakresie bezpieczeństwa energetycznego" - zaznaczył.

Przydacz przekazał również, że podczas wizyty prezydent spotka się ze środowiskami biznesowymi i Polakami mieszkającymi na Łotwie.

Minister przypomniał również, że razem z szefem BBN Jackiem Siewierą uda się w najbliższym czasie do Waszyngtonu, by rozmawiać m.in. o polityce bezpieczeństwa. Pytany o harmonogram wizyty w Stanach, odparł, że naturalnym partnerem do rozmowy jest Narodowa Rada Bezpieczeństwa, czyli bezpośrednie zaplecze dyplomatyczne Białego Domu.

Jak mówił, planowane jest m.in. spotkanie bilateralne z doradcą prezydenta Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego - Jake'm Sullivanem. "Ale także i wspólnie z naszymi bałtyckimi partnerami - również doradcy ds. bezpieczeństwa z Tallina, Rygi i Wilna udadzą się w tym czasie do Waszyngtonu" - podkreślił.

Przewidziane są również - jak mówił - rozmowy w Pentagonie. "Tu oczywiście pierwsze skrzypce będzie grał szef BBN" - dodał. Według Przydacza odbędzie się też spotkanie z amerykańską dyplomacją w Departamencie Stanu. Jak zapowiedział, będzie rozmawiał z zastępcą sekretarza stanu USA Wendy Sherman o "możliwych scenariuszach rozwoju wobec spodziewanej rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy i tego, jak możemy jeszcze wesprzeć Ukrainę w obronie jej własne suwerenności, ale także stabilności w całym regionie". Przydacz zapowiedział również spotkania z politykami amerykańskimi, a także rozmowy z think-tankami i mediami amerykańskimi.

Szef BPM pytany był też przez dziennikarzy o możliwą wizytę w Polsce prezydenta USA Joe Bidena. Amerykański przywódca, zapytany w poniedziałek przez dziennikarza Polskiego Radia, czy odwiedzi Polskę w lutym, powiedział: "Polecę do Polski, ale nie wiem jeszcze, kiedy". Według wcześniejszych doniesień NBC News i CNN Biały Dom rozważa wizytę w Polsce w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji Ukrainy na pełną skalę.

Przydacz podkreślił, że odbędą się rozmowy "z bezpośrednim zapleczem Joe Bidena o tym, jak te plany (wizyty w Polsce - PAP) mogłyby wyglądać". "Jasnym jest, że taka wizyta prezydenta Bidena w Europie byłaby dużym wydarzeniem, natomiast miejmy świadomość, że ten ostatni rok, ostatnie kilka, kilkanaście miesięcy to był bardzo intensywny czas w relacjach polsko-amerykańskich. Sekretarz (stanu USA Antony) Blinken powiedział, że stosunki polsko-amerykańskie są najlepsze w historii w tym momencie. Dbamy o to, by te relacje były jak najlepsze" - zaznaczył.

Szef BPM pytany był również, czy polski prezydent wybiera się na Monachijską Konferencji Bezpieczeństwa (17-19 lutego). "Rozmawiamy tu z naszymi partnerami zarówno z Berlina, jak i z innych kierunków, także oczywiście z organizatorami Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. To jest ważne wydarzenie, ważne wydarzenie na mapie politycznej" - powiedział Przydacz. "Jeśli uda nam się ustalić odpowiednią intensywność kontaktów tam, na miejscu, to będziemy oczywiście także i rozważać obecność, ale mamy jeszcze do tego kilka tygodni" - dodał.