M. Przydacz: decyzja prezydenta ws. noweli ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów zapadnie bez zbędnej zwłoki

Na pewno ta decyzja zapadnie bez zbędnej zwłoki po to, aby komisja zaczęła jak najszybciej działać, bo ona jest potrzebna - powiedział na antenie TVP1 szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o decyzję prezydenta ws. noweli ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów.

Sejm odrzucił w ubiegły piątek sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Teraz nowela trafi do prezydenta.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, pytany w poniedziałek w programie "Kwadrans polityczny" TVP1, kiedy można spodziewać się podpisu prezydenta pod nowelizacją ustawy, odpowiedział: "To jak zwykle jest decyzja samego pana prezydenta, nawet co do daty podpisu. Ale prezydent, jak wiemy, wielokrotnie mówił, że ta komisja powinna działać jak najszybciej, jak najwcześniej. Nowelizacja była z inicjatywy samego pana prezydenta, więc myślę, że tutaj bez zbędnej zwłoki, jeśli taką decyzję pan prezydent podejmie, co do podpisu".

"Nie spodziewamy się tutaj jakiś drastycznych innych decyzji, na pewno ta decyzja zapadnie bez zbędnej zwłoki po to, aby ta komisja zaczęła jak najszybciej działać, bo ona jest potrzebna" - podkreślił Przydacz.

Pytany o to, czy jest możliwy wybór członków komisji 16 i 17 sierpnia na posiedzeniu Sejmu, odpowiedział: "Sejm będzie decydował o składzie komisji. Dla pana prezydenta jest najważniejsze, żeby wypełnić przepis, na którym mu zależało, żeby tam nie zasiadali posłowie i senatorowie, aby odpolitycznić, aby to były osoby, które nie są zaangażowane bezpośrednio w dyskusje parlamentarne". W dniach 16-17 sierpnia planowane jest dodatkowe posiedzenie Sejmu; posłowie mają się zająć wtedy m.in. projektem uchwały o referendum ws. relokacji uchodźców.

Przydacz odniósł się również w poniedziałek do zarzutów, które pojawiły się wobec komisji ds. badania wpływów rosyjskich, jakoby miała ona mieć charakter "czysto polityczny". "To jest nieprawda" - podkreślił prezydencki minister.

"Komisja ma przede wszystkim wyjaśnić, czy były i jak głęboko sięgały wpływy rosyjskie, np. jeśli chodzi o kwestie energetyczne, dlaczego byli tacy, którzy podpisali umowę uzależniającą nas w stu procentach w zasadzie od rosyjskiego gazu, umowę z Gazpromem. Nawet Bruksela wówczas, za czasów Platformy i PSL-u, musiała interweniować, wskazując, że tego typu decyzje są niekorzystane dla Polski" - zwrócił uwagę szef BPM.

Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy.